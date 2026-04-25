Con un nuevo centro educativo municipal, Bella Vista suma formación en tecnología e idiomas

El mandatario también explicó que este tipo de políticas contribuyen a igualar oportunidades entre el interior y los grandes centros urbanos. “Lo que hoy se está haciendo en Bella Vista es poner a nuestros niños y jóvenes a la altura de aquellos que viven en las ciudades más importantes”, afirmó, al tiempo que vinculó la iniciativa con la generación de empleo de calidad en el sector tecnológico.