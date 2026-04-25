Con un nuevo centro educativo municipal, Bella Vista suma formación en tecnología e idiomas

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró ayer el centro CETEM en Bella Vista para capacitar a vecinos en tecnología e idiomas, buscando federalizar el acceso a la educación digital.
- Ubicado en la Casa de la Cultura, el CETEM integra robótica e inglés con certificación de Trinity College. Los docentes son egresados locales de la Tecnicatura en Programación.
- El proyecto busca insertar a la comunidad en la economía del conocimiento e igualar oportunidades con grandes urbes, fomentando el empleo genuino y la inclusión tecnológica.
El gobernador Osvaldo Jaldo dejó inaugurado anoche el Centro de Educación Tecnológica y Centro de Idiomas Municipal (CETEM), en Bella Vista, espacio destinado a ampliar el acceso a la formación en áreas como la programación, la robótica y el aprendizaje de lenguas extranjeras.
El nuevo centro funciona como un ámbito de innovación educativa orientado a formar a niños, jóvenes y adultos no solo como usuarios, sino como creadores de tecnología. Entre su oferta se incluyen capacitaciones en robótica, programación e impresión 3D, con el objetivo de desarrollar habilidades vinculadas a la economía del conocimiento, un sector en expansión tanto a nivel provincial como nacional.
En esta primera etapa, la propuesta estará dirigida principalmente a niños y adolescentes, con la intención de despertar el interés por la tecnología desde edades tempranas y consolidarla como una herramienta de inclusión social y proyección laboral.
Durante el acto inaugural, Jaldo remarcó la importancia de federalizar el acceso a estas oportunidades. “Hoy, en Bella Vista, estamos dejando inaugurado oficialmente este centro municipal de inglés, que tiene que ver con darles a niños, jóvenes y también adultos la posibilidad de aprender otro idioma”, expresó. Además, destacó el impacto de los avances tecnológicos: “La inteligencia artificial llegó para quedarse, y la responsabilidad de quienes tenemos roles institucionales es ponerla al alcance de todos”.
El mandatario también explicó que este tipo de políticas contribuyen a igualar oportunidades entre el interior y los grandes centros urbanos. “Lo que hoy se está haciendo en Bella Vista es poner a nuestros niños y jóvenes a la altura de aquellos que viven en las ciudades más importantes”, afirmó, al tiempo que vinculó la iniciativa con la generación de empleo de calidad en el sector tecnológico.
Por su parte, la intendenta Ana Paula Quiles explicó que el CETEM integra al Centro Municipal de Idiomas (CEMI), que funciona desde 2022. Actualmente, cuenta con 19 comisiones de inglés para alumnos desde los 6 años, sin límite de edad, y mantiene un convenio con Trinity College London que permite certificar internacionalmente los conocimientos adquiridos.
En cuanto a la infraestructura, Quiles detalló que el nuevo edificio se ubica en el primer piso de la Casa de la Cultura de Bella Vista y dispone de dos aulas para idiomas y un aula híbrida, que permitirá combinar la enseñanza presencial con la virtual para ampliar el alcance de la propuesta.
Respecto al área tecnológica, adelantó que el CETEM comenzará a funcionar en los próximos días, con cursos de programación y robótica destinados a jóvenes de la ciudad. “Estamos construyendo un ecosistema que permita a nuestros jóvenes proyectarse en la economía del conocimiento”, señaló.
Finalmente, destacó que los docentes del centro son egresados locales de la Tecnicatura en Programación, lo que no solo fortalece la formación sino que también genera nuevas oportunidades laborales dentro de la propia comunidad.