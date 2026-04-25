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Cómo estará el tiempo en Tucumán durante el sábado y el domingo

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y planificá tus actividades.

CUBIERTO. El cielo permanecerá mayormente nublado en buena parte de la provincia. CUBIERTO. El cielo permanecerá mayormente nublado en buena parte de la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 2 Hs

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, Tucumán tendrá un fin de semana marcado por condiciones variables, con presencia de nubosidad y probabilidad de precipitaciones, especialmente hacia el domingo.

Para este sábado se espera una jornada mayormente inestable. La madrugada comenzó con cielo nublado, mientras que hacia la mañana continuará la abundante nubosidad. Durante la tarde y la noche aumentan las probabilidades de lluvias y lloviznas aisladas, con valores que podrían ubicarse entre el 10% y el 40%. La temperatura oscilará entre los 14°C de mínima y 21°C de máxima, con vientos leves del noreste.

El domingo, en tanto, presentará una leve mejora en las condiciones. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante todo el día, pero con baja probabilidad de precipitaciones, entre 0% y 10%. Las temperaturas serán similares o apenas más elevadas, con una mínima cercana a los 15°C y una máxima de 23°C, y vientos suaves que rotarán del noreste al sudoeste.

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