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Cómo estará el tiempo en Tucumán durante este fin de semana

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y planificá tus actividades.

¿LLUVIAS OTRA VEZ?. No se puede descartar, aunque las probabilidades son mínimas. ¿LLUVIAS OTRA VEZ?. No se puede descartar, aunque las probabilidades son mínimas. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN prevé para este fin de semana en Tucumán tiempo inestable con nubosidad y lluvias aisladas, especialmente el sábado, debido a condiciones de humedad típicas de la región.
  • El sábado tendrá ráfagas leves y máximas de 21°C con lloviznas nocturnas. El domingo mejorará levemente con 23°C, siguiendo una semana de alta humedad y poco sol en el norte argentino.
  • Aunque no se esperan alertas extremas, la inestabilidad sugiere priorizar planes bajo techo. Se prevé que el clima variable continúe marcando el inicio de la próxima semana laboral.
Resumen generado con IA

El fin de semana en Tucumán el tiempo estará marcado por condiciones variables, con predominio de nubosidad y algunas precipitaciones aisladas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para el sábado, se espera una jornada mayormente inestable. La madrugada comenzará con cielo nublado, mientras que hacia la mañana continuará la abundante nubosidad. Durante la tarde y la noche aumentan las probabilidades de lluvias y lloviznas aisladas, con valores que podrían ubicarse entre el 10% y el 40%. La temperatura oscilará entre los 14°C de mínima y 21°C de máxima, con vientos leves del noreste.

El domingo, en tanto, presentará una leve mejora en las condiciones. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante todo el día, pero con baja probabilidad de precipitaciones, entre 0% y 10%. Las temperaturas serán similares o apenas más elevadas, con una mínima cercana a los 15°C y una máxima de 23°C, y vientos suaves que rotarán del noreste al sudoeste.

Este escenario se enmarca en una semana con predominio de nubosidad, humedad elevada y lluvias débiles en la provincia, un comportamiento típico para esta época del año en el norte argentino.

El pronóstico del clima

El fin de semana no tendrá condiciones extremas, pero sí un tiempo inestable: el sábado con mayores chances de precipitaciones y el domingo más estable, aunque sin presencia de sol pleno. Ideal para actividades bajo techo o con paraguas a mano.

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