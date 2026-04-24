Cómo estará el tiempo en Tucumán durante este fin de semana

El domingo, en tanto, presentará una leve mejora en las condiciones. El cielo se mantendrá mayormente nublado durante todo el día, pero con baja probabilidad de precipitaciones, entre 0% y 10%. Las temperaturas serán similares o apenas más elevadas, con una mínima cercana a los 15°C y una máxima de 23°C, y vientos suaves que rotarán del noreste al sudoeste.