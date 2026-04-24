Etcheverry no falló en el Masters de Madrid: sólido triunfo ante Ofner y cita con la revelación en tercera ronda

Con este triunfo, Etcheverry rompió su propio techo en Madrid al alcanzar por primera vez la tercera ronda del certamen. Este resultado no es casualidad, sino la consecuencia directa de una temporada 2026 que lo tiene con un récord positivo de 19 victorias y apenas 9 derrotas. Tras su reciente paso por Montecarlo, donde le plantó cara a Carlos Alcaraz en un duelo de tres sets que dio que hablar, el platense llega a esta instancia con la confianza por las nubes y el traje de candidato bien puesto para seguir avanzando en el cuadro.