Etcheverry no falló en el Masters de Madrid: sólido triunfo ante Ofner y cita con la revelación en tercera ronda
El platense venció al austríaco por un doble 6-4 y firmó su mejor actuación histórica en la Caja Mágica. En la próxima instancia lo espera el joven croata Dino Prizmic, quien dio la sorpresa del torneo al eliminar a Ben Shelton.
Resumen para apurados
- Tomás Etcheverry venció al austríaco Sebastian Ofner por 6-4 y 6-4 en el Masters de Madrid, alcanzando por primera vez la tercera ronda del certamen español sobre polvo de ladrillo.
- El platense impuso su servicio y regularidad en un partido donde cometió pocos errores no forzados. El triunfo estira su récord positivo a 19-9 durante la actual temporada 2026.
- Etcheverry enfrentará ahora a la revelación Dino Prizmic. Su avance en la Caja Mágica fortalece el protagonismo de la delegación argentina en la gira europea de tierra batida.
La "Legión Argentina" continúa su marcha triunfal sobre el polvo de ladrillo europeo y esta vez el protagonismo absoluto fue para Tomás Etcheverry. El platense, actual número 29 del ranking ATP, ratificó su gran presente en el Masters de Madrid al derrotar al austríaco Sebastian Ofner con un contundente doble 6-4. En un partido que podés ver en el resumen de esta nota, Etcheverry no solo desplegó un tenis de alto vuelo, sino que además se sintió local gracias al constante aliento de la hinchada argentina que copó las tribunas madrileñas para empujarlo hacia los 16avos de final.
Un servicio implacable para dominar el trámite
Desde el inicio del encuentro, el platense de 26 años impuso condiciones con una agresividad que Ofner no pudo contener. Etcheverry comenzó el pleito con un doble quiebre a favor, castigando los errores del austríaco y manejando los ritmos desde el fondo de la cancha. Si bien Ofner intentó reaccionar cuando el argentino sacaba 5-4 en el primer set —llegando incluso a ponerse a tiro del empate tras una doble falta inicial de "Tomi"—, fue allí donde apareció la jerarquía del servicio. Con dos primeros saques ganadores en los momentos de mayor tensión, el argentino disipó cualquier duda y se anotó el primer parcial.
El segundo set fue un calco de la solidez mostrada en el arranque. Etcheverry volvió a golpear temprano quebrando el saque rival y se volvió inexpugnable con su propio servicio. Las estadísticas finales reflejan un dominio abrumador: el 48% de sus saques no fueron devueltos por Ofner, quien además sucumbió ante sus propios errores no forzados (49 contra solo 30 del platense).
El mejor registro en la Caja Mágica y un récord envidiable
Con este triunfo, Etcheverry rompió su propio techo en Madrid al alcanzar por primera vez la tercera ronda del certamen. Este resultado no es casualidad, sino la consecuencia directa de una temporada 2026 que lo tiene con un récord positivo de 19 victorias y apenas 9 derrotas. Tras su reciente paso por Montecarlo, donde le plantó cara a Carlos Alcaraz en un duelo de tres sets que dio que hablar, el platense llega a esta instancia con la confianza por las nubes y el traje de candidato bien puesto para seguir avanzando en el cuadro.
En la próxima ronda, el desafío tendrá un condimento especial. Etcheverry se medirá ante la gran revelación del torneo, el croata Dino Prizmic. Con apenas 20 años, Prizmic viene de dar el gran batacazo de la semana al eliminar al cuarto preclasificado, el estadounidense Ben Shelton. Será un duelo generacional donde el argentino deberá apelar a su experiencia y regularidad para frenar el envión de un joven que parece no tener techo en la tierra batida española.