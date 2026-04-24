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Elecciones en la UNT: acusan a un candidato de agredir físicamente al decano de Educación Física

El hecho ocurrió dentro de la facultad y fue denunciado ante Asuntos Jurídicos. El docente es consejero directivo y compite por el decanato.

EN EL EDIFICIO. De acuerdo con el documento presentado, el episodio ocurrió el pasado 7 de abril, alrededor de las 10, en el sector de la fuente de la facultad. EN EL EDIFICIO. De acuerdo con el documento presentado, el episodio ocurrió el pasado 7 de abril, alrededor de las 10, en el sector de la fuente de la facultad. ARCHIVO LA GACETA / DIEGO ARÁOZ
Por Matias Argañaraz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El decano Raúl Lischinsky denunció al candidato Sergio Wilde por agresión física y verbal el 7 de abril en la UNT, en medio de una creciente tensión por las elecciones de la facultad.
  • Testigos relatan que Wilde increpó y tomó del cuello a Lischinsky tras un cruce verbal. El acusado es consejero docente y busca suceder al actual decano en los próximos comicios.
  • El hecho profundiza la crisis política en la UNT y genera alerta por la violencia en el ámbito académico. Se aguarda la intervención de Asuntos Jurídicos para determinar sanciones.
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