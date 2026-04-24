El estacionamiento del aeropuerto Benjamín Matienzo será ampliado un 50%

LUGAR CONCURRIDO. El estacionamiento del aeropuerto Benjamín Matienzo suele estar completo en los horarios pico. Fotos de LA GACETA / Por Osvaldo Ripoll
Resumen para apurados
- El Gobierno de Tucumán y el Orsna ampliarán un 50% el estacionamiento del aeropuerto Benjamín Matienzo para mediados de junio ante la alta demanda de usuarios en horas pico.
- El proyecto original sumó mejoras tras gestiones del gobernador Jaldo. La etapa 0 de la obra busca solucionar el colapso recurrente de las plazas disponibles en la terminal aérea.
- Esta ampliación optimizará la infraestructura logística provincial y mejorará la experiencia del pasajero, marcando un avance clave en la modernización del transporte en Tucumán.
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