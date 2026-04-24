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El estacionamiento del aeropuerto Benjamín Matienzo será ampliado un 50%

El proyecto original sumó nuevas mejoras. Se espera que la etapa 0 de la obra esté ejecutada para mediados de junio. Pedido de Jaldo al Orsna.

LUGAR CONCURRIDO. El estacionamiento del aeropuerto Benjamín Matienzo suele estar completo en los horarios pico. Fotos de LA GACETA / Por Osvaldo Ripoll LUGAR CONCURRIDO. El estacionamiento del aeropuerto Benjamín Matienzo suele estar completo en los horarios pico. Fotos de LA GACETA / Por Osvaldo Ripoll
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán y el Orsna ampliarán un 50% el estacionamiento del aeropuerto Benjamín Matienzo para mediados de junio ante la alta demanda de usuarios en horas pico.
  • El proyecto original sumó mejoras tras gestiones del gobernador Jaldo. La etapa 0 de la obra busca solucionar el colapso recurrente de las plazas disponibles en la terminal aérea.
  • Esta ampliación optimizará la infraestructura logística provincial y mejorará la experiencia del pasajero, marcando un avance clave en la modernización del transporte en Tucumán.
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