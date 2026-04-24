Secciones
SociedadActualidad

Cómo era la relación de Carolina Flores con su suegra y presunta asesina

El asesinato a sangre fría de una ex reina de belleza de Baja California, México, causó conmoción en todo el país. Sospechan que su suegra, prófuga actualmente, fue la perpetradora del crimen.

Cómo era la relación de Carolina Flores con su suegra y presunta asesina Foto: revista Hola
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años, fue asesinada el 15 de abril en México. La principal sospechosa es su suegra, Érika Herrera, tras una presunta disputa familiar.
  • Videos de seguridad muestran a Herrera persiguiendo a la víctima antes de los disparos. La relación era tensa y el crimen dejó huérfano a un bebé de ocho meses en Ciudad de México.
  • La acusada permanece prófuga mientras la familia y la comunidad de Ensenada exigen justicia. El caso genera conmoción nacional y pone el foco en la violencia en el ámbito doméstico.
Resumen generado con IA

El pasado 15 de abril, Carolina Flores, una joven de 27 años y exreina de belleza de México, fue asesinada. Días después, se dio a conocer un video de las cámaras de la casa de Flores en el que se ve a su suegra persiguiéndola. Segundos después, cuando ambas mujeres están fuera de cámara, se escucha una serie de detonaciones. De allí que la primera hipótesis apunte contra Érika Herrera, la madre de Alejandro, pareja de Flores.

Conmoción en Brasil: murió una reina de belleza a días de competir en un certamen

Conmoción en Brasil: murió una reina de belleza a días de competir en un certamen

Reyna Gómez, madre de Carolina Flores, dio declaraciones para el programa mexicano “Desiguales” de Univisión. En el video registrado, se ve a Herrera perseguir a su nuera y, luego de los disparos que se escuchan, su hijo aparece recriminando su accionar. “Me hizo enojar”, se escucha responder a Herrera, que aún se encuentra prófuga.

Fricción entre Carolina Flores y su suegra

En “Desiguales”, Gómez contó que mantenía una relación cercana con su hija, oriunda de Ensenada. La pareja y la suegra de la modelo vivieron hasta diciembre de 2025 en el municipio en el que nació Carolina. Pero luego se mudaron a la Ciudad de México. Pese a la distancia, Gómez seguía en contacto con su hija, de quien dijo que era muy amiga.

Consultada por posibles alertas que pudo haber dado su hija, Gómez señaló que no había nada que hubiera podido considerar una amenaza y que incluso veía muy buen trato entre su hija y su pareja. Pero destacó que sabía que Carolina y su suegra no tenían una relación amena. “Sí me comentaba cada vez que tenían algún tipo de malentendido. Me lo contaba porque éramos muy amigas”, dijo en la entrevista.

Las grabaciones en el interior del hogar comenzaron cuando nació el hijo de Carolina y Alejandro, su pareja. Esas fueron las imágenes que permitieron sospechar de Herrera. El asesinato dejó sin madre a un niño de solo ocho meses, que se encontraba en la casa al momento de los disparos.

La madre de Carolina Flores pidió justicia por su hija

Gómez declaró que, por su nieto, había decidido mantener contacto con su yerno. “Le hablaba para que el bebé no se olvidara de mi voz y de mi cara, para que cuando viniera, me sonriera y que no fuera una desconocida, entonces estoy tratando de llevar la misma comunicación”, contó al aire.

Una de las declaraciones más fuertes de Gómez fue el pedido directo que le hizo a Herrera. “Mi mayor miedo era pasar por esto. Lo único que quiero es que se haga justicia. No entiendo cómo una mamá me hizo pasar por este dolor. Si la señora me está viendo, por favor, entréguese. La vamos a encontrar, porque toda Ensenada está pidiendo justicia por mi hija”, cerró.

Temas México
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Asesinan a una ex reina de la belleza en México y sospechan de su suegra

Asesinan a una ex reina de la belleza en México y sospechan de su suegra

Lo más popular
Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología
1

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán
2

Quedó habilitado el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán

La recolección de naranjas que sorprendió a los tucumanos: quejas de vecinos y la defensa de la Municipalidad capitalina
3

La recolección de naranjas que sorprendió a los tucumanos: quejas de vecinos y la defensa de la Municipalidad capitalina

Legislatura: con discrepancias, dan luz verde para la reforma tributaria en Tucumán
4

Legislatura: con discrepancias, dan luz verde para la reforma tributaria en Tucumán

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados
5

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

Ranking notas premium
“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
1

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
2

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?
3

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias
4

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias

Luego de 47 años de espera, se inaugura un nuevo juzgado federal en Tucumán
5

Luego de 47 años de espera, se inaugura un nuevo juzgado federal en Tucumán

Más Noticias
Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

Imputaron a un alumno por presuntas amenazas: qué se dice en los pasillos de la Facultad de Psicología

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

Paro bancario de abril: cuándo será y qué servicios se verán afectados

Miniso llegó a la Argentina: por qué la marca es furor y cómo fue la apertura de su primera tienda en Buenos Aires

Miniso llegó a la Argentina: por qué la marca es furor y cómo fue la apertura de su primera tienda en Buenos Aires

Horóscopo de hoy, viernes 24 de abril: ¿qué cambia con la Luna en Leo y por qué influye en todos los signos?

Horóscopo de hoy, viernes 24 de abril: ¿qué cambia con la Luna en Leo y por qué influye en todos los signos?

Alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: qué provincias están afectadas este 24 de abril

Alerta amarilla por vientos de hasta 110 km/h: qué provincias están afectadas este 24 de abril

Anses: calendario oficial de todos los pagos de este viernes 24 de abril de 2026

Anses: calendario oficial de todos los pagos de este viernes 24 de abril de 2026

Estudiante de Psicología imputado por amenazas: “Él es un pan de Dios, pero lo que hizo fue una broma de mal gusto”

Estudiante de Psicología imputado por amenazas: “Él es un pan de Dios, pero lo que hizo fue una broma de mal gusto”

La orilla: el rincón de Colalao del Valle que da nombre a una bodega que nació con una historia de amor

"La orilla": el rincón de Colalao del Valle que da nombre a una bodega que nació con una historia de amor

Comentarios