Cómo era la relación de Carolina Flores con su suegra y presunta asesina

Resumen para apurados
- Carolina Flores, exreina de belleza de 27 años, fue asesinada el 15 de abril en México. La principal sospechosa es su suegra, Érika Herrera, tras una presunta disputa familiar.
- Videos de seguridad muestran a Herrera persiguiendo a la víctima antes de los disparos. La relación era tensa y el crimen dejó huérfano a un bebé de ocho meses en Ciudad de México.
- La acusada permanece prófuga mientras la familia y la comunidad de Ensenada exigen justicia. El caso genera conmoción nacional y pone el foco en la violencia en el ámbito doméstico.
El pasado 15 de abril, Carolina Flores, una joven de 27 años y exreina de belleza de México, fue asesinada. Días después, se dio a conocer un video de las cámaras de la casa de Flores en el que se ve a su suegra persiguiéndola. Segundos después, cuando ambas mujeres están fuera de cámara, se escucha una serie de detonaciones. De allí que la primera hipótesis apunte contra Érika Herrera, la madre de Alejandro, pareja de Flores.
Reyna Gómez, madre de Carolina Flores, dio declaraciones para el programa mexicano “Desiguales” de Univisión. En el video registrado, se ve a Herrera perseguir a su nuera y, luego de los disparos que se escuchan, su hijo aparece recriminando su accionar. “Me hizo enojar”, se escucha responder a Herrera, que aún se encuentra prófuga.
Fricción entre Carolina Flores y su suegra
En “Desiguales”, Gómez contó que mantenía una relación cercana con su hija, oriunda de Ensenada. La pareja y la suegra de la modelo vivieron hasta diciembre de 2025 en el municipio en el que nació Carolina. Pero luego se mudaron a la Ciudad de México. Pese a la distancia, Gómez seguía en contacto con su hija, de quien dijo que era muy amiga.
Consultada por posibles alertas que pudo haber dado su hija, Gómez señaló que no había nada que hubiera podido considerar una amenaza y que incluso veía muy buen trato entre su hija y su pareja. Pero destacó que sabía que Carolina y su suegra no tenían una relación amena. “Sí me comentaba cada vez que tenían algún tipo de malentendido. Me lo contaba porque éramos muy amigas”, dijo en la entrevista.
Las grabaciones en el interior del hogar comenzaron cuando nació el hijo de Carolina y Alejandro, su pareja. Esas fueron las imágenes que permitieron sospechar de Herrera. El asesinato dejó sin madre a un niño de solo ocho meses, que se encontraba en la casa al momento de los disparos.
La madre de Carolina Flores pidió justicia por su hija
Gómez declaró que, por su nieto, había decidido mantener contacto con su yerno. “Le hablaba para que el bebé no se olvidara de mi voz y de mi cara, para que cuando viniera, me sonriera y que no fuera una desconocida, entonces estoy tratando de llevar la misma comunicación”, contó al aire.
Una de las declaraciones más fuertes de Gómez fue el pedido directo que le hizo a Herrera. “Mi mayor miedo era pasar por esto. Lo único que quiero es que se haga justicia. No entiendo cómo una mamá me hizo pasar por este dolor. Si la señora me está viendo, por favor, entréguese. La vamos a encontrar, porque toda Ensenada está pidiendo justicia por mi hija”, cerró.