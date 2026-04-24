Cómo era la relación de Carolina Flores con su suegra y presunta asesina

El pasado 15 de abril, Carolina Flores, una joven de 27 años y exreina de belleza de México, fue asesinada. Días después, se dio a conocer un video de las cámaras de la casa de Flores en el que se ve a su suegra persiguiéndola. Segundos después, cuando ambas mujeres están fuera de cámara, se escucha una serie de detonaciones. De allí que la primera hipótesis apunte contra Érika Herrera, la madre de Alejandro, pareja de Flores.