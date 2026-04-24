¿Son realmente efectivas para quemar grasa la avena y la chía? Una nutricionista aclara el mito

Diversas investigaciones, como las publicadas en The Journal of Nutrition, confirman que estos alimentos tienen beneficios concretos. La fibra soluble de la avena y el aporte de omega 3 y fibra de la chía contribuyen a mejorar la saciedad, regular el apetito y favorecer la salud metabólica. Sin embargo, de ahí a considerarlos “quema grasa” hay un largo trecho.