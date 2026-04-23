El torneo de cross rural de mountain bike levanta el telón en San Pedro de Colalao

Entre los nombres que llegan con mayores expectativas aparece Nicolás Ortiz, el vigente campeón de la categoría principal. El biker de Las Talitas atraviesa un presente que invita a ilusionarse: no sólo defenderá la corona conseguida el año pasado, sino que además viene de imponerse con autoridad en la segunda fecha del campeonato Tucumano de la especialidad cross country, disputada en La Quebrada de Lules. Ese antecedente reciente lo posiciona como uno de los grandes candidatos a animar la jornada.