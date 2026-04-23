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El torneo de cross rural de mountain bike levanta el telón en San Pedro de Colalao

El domingo, el circuito de Rearte será escenario de una competencia que reunirá a ciclistas de todas las edades y niveles. Habrá 30 categorías. La competencia se iniciará a las 10.

GRAN MOMENTO. Nicolás Ortiz será uno de los principales animadores de la carrera del domingo. GRAN MOMENTO. Nicolás Ortiz será uno de los principales animadores de la carrera del domingo.
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El campeonato Tucumano de cross rural de mountain bike inicia este domingo en el circuito de Rearte, San Pedro de Colalao, para dar comienzo a la temporada oficial provincial.
  • Con recorridos de hasta 52 km y 30 categorías, la cita destaca por la inclusión del Gravel y la presencia de Nicolás Ortiz, quien llega tras un reciente triunfo en cross country.
  • La masiva convocatoria y variedad de modalidades reflejan el auge del ciclismo en Tucumán. Se espera que esta primera fecha marque el nivel competitivo para el resto del calendario.
Resumen generado con IA

El calendario del mountain bike provincial vuelve a latir. El campeonato Tucumano de la especialidad cross rural pondrá primera el próximo domingo en un escenario que ya es un clásico: el circuito de Rearte, en San Pedro de Colalao. Con su combinación de senderos exigentes, desniveles y paisajes abiertos, el trazado de 52 kilómetros se presenta como un desafío ideal para abrir la temporada y empezar a marcar tendencias entre los principales protagonistas.

Entre los nombres que llegan con mayores expectativas aparece Nicolás Ortiz, el vigente campeón de la categoría principal. El biker de Las Talitas atraviesa un presente que invita a ilusionarse: no sólo defenderá la corona conseguida el año pasado, sino que además viene de imponerse con autoridad en la segunda fecha del campeonato Tucumano de la especialidad cross country, disputada en La Quebrada de Lules. Ese antecedente reciente lo posiciona como uno de los grandes candidatos a animar la jornada.

La competencia, que se largará a las 10, reunirá a exponentes de 30 categorías, reflejando el crecimiento sostenido de la disciplina en la provincia. Entre ellas también se destaca la de Gravel, una modalidad en auge que combina la velocidad de las bicicletas de ruta con la resistencia y versatilidad del mountain bike, sumando así un atractivo extra al programa.

El formato también contempla recorridos diferenciados según las categorías. Los ciclistas de Cadetes, Menores, Infantiles B, Master D1, Master D2, Master E, Damas Cadetes, Damas Menores y Damas Master C afrontarán una distancia de 26 kilómetros, mientras que los más pequeños -Infantiles A, Preinfantiles, Moscas y Mosquitos- tendrán su espacio desde las 12.30 en un circuito especialmente diseñado en la zona de llegada.

Con inscripciones previstas para el sábado en avenida Presidente Perón al 1.700 de Yerba Buena, todo está dado para que la temporada se ponga en marcha con una jornada que promete ritmo, estrategia y adrenalina en cada tramo del recorrido.

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