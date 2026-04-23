Secciones
SociedadActualidad

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 24 de abril

El prónostico del Servicio Meteorológico Nacional.

TUCUMÁN. LLega el otoño y hay expectativa tras un verano donde las lluvias fueron las protagonistas. TUCUMÁN. LLega el otoño y hay expectativa tras un verano donde las lluvias fueron las protagonistas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN anticipa para este viernes 24 de abril en Tucumán una jornada con tiempo estable, cielo mayormente nublado, temperaturas moderadas y muy baja probabilidad de lluvias.
  • Con una mínima de 13°C y máxima de 23°C, el clima refleja la llegada del otoño tras un verano lluvioso. Los vientos serán leves del sur y rotarán al noreste hacia la noche.
  • La estabilidad climática facilitará actividades al aire libre sin riesgo de precipitaciones significativas, marcando una transición tranquila hacia condiciones otoñales típicas.
Resumen generado con IA

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con condiciones estables en Tucumán para este viernes 24 de abril. El día se presentará mayormente nublado, con temperaturas moderadas y baja probabilidad de precipitaciones.

El pronóstico del clima

Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 13°C, con vientos leves del sector sur. Por la mañana, el cielo continuará mayormente cubierto, con una temperatura que ascenderá a los 16°C y viento leve, manteniendo la misma dirección.

Hacia la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo con una temperatura estimada de 23°C. El cielo seguirá mayormente nublado y los vientos rotarán al sector sudeste, con intensidades entre 7 y 12 km/h. Para la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo cubierto, una temperatura de 20°C y viento leve del noreste.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN indica que la probabilidad será prácticamente nula durante la mayor parte del día, con apenas un leve aumento —entre el 0 y el 10%— hacia la tarde y la noche.

De esta manera, el viernes se perfila como una jornada sin sobresaltos climáticos en Tucumán, ideal para actividades al aire libre, aunque con predominio de nubosidad durante todo el día.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿En qué lugares estarán las ferias municipales este sábado y domingo?

¿En qué lugares estarán las ferias municipales este sábado y domingo?

Día de San Expedito en Tucumán: ni la lluvia pudo frenar el fervor de los fieles

Día de San Expedito en Tucumán: ni la lluvia pudo frenar el fervor de los fieles

La habilitación de calle Mendoza al 200 será progresiva, no inmediata

La habilitación de calle Mendoza al 200 será progresiva, no inmediata

Los sapos pueden ser mortales para algunos perros

Los sapos pueden ser mortales para algunos perros

La Municipalidad capitalina defendió la recolección de naranjas y negó daños al arbolado urbano

La Municipalidad capitalina defendió la recolección de naranjas y negó daños al arbolado urbano

Lo más popular
Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
1

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados
2

El Gobierno nacional prohibió el ingreso a la Casa Rosada de todos los periodistas acreditados

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones
3

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones

Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día
4

Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?
5

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Ranking notas premium
“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
1

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Pelli rechaza el juicio abreviado para Pichón Segura y pide una pena de prisión efectiva
2

Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
3

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?
4

¿Por qué cayó la escrituración de inmuebles en Tucumán?

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
5

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Más Noticias
Delimitan la vereda tras la caída de mampostería en un histórico edificio querido por los tucumanos

Delimitan la vereda tras la caída de mampostería en un histórico edificio querido por los tucumanos

Calendario del aguinaldo 2026: cuándo se cobra y cómo calcular el pago de mitad de año

Calendario del aguinaldo 2026: cuándo se cobra y cómo calcular el pago de mitad de año

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones

¿Cuándo llegan las heladas a Argentina?: alerta por mínimas cercanas a 0° en varias regiones

Alerta amarilla y naranja: seis provincias están en riesgo por vientos extremos, tormentas y nevadas

Alerta amarilla y naranja: seis provincias están en riesgo por vientos extremos, tormentas y nevadas

Pan de huevo: cómo preparar la base de un sándwich sin ningún tipo de harina

Pan de huevo: cómo preparar la base de un sándwich sin ningún tipo de harina

Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día

Siesta saludable: el hábito recomendado por cardiólogos para cuidar el corazón cada día

Imputan al alumno de la Facultad de Psicología que hizo un posteo amenazante

Imputan al alumno de la Facultad de Psicología que hizo un posteo amenazante

Proceso electoral: denuncian un “Plan sistemático de violación al estatuto de la UNT”

Proceso electoral: denuncian un “Plan sistemático de violación al estatuto de la UNT”

Comentarios