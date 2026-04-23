Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 24 de abril

Hacia la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo con una temperatura estimada de 23°C. El cielo seguirá mayormente nublado y los vientos rotarán al sector sudeste, con intensidades entre 7 y 12 km/h. Para la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo cubierto, una temperatura de 20°C y viento leve del noreste.