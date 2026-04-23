Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 24 de abril

Resumen para apurados
- El SMN anticipa para este viernes 24 de abril en Tucumán una jornada con tiempo estable, cielo mayormente nublado, temperaturas moderadas y muy baja probabilidad de lluvias.
- Con una mínima de 13°C y máxima de 23°C, el clima refleja la llegada del otoño tras un verano lluvioso. Los vientos serán leves del sur y rotarán al noreste hacia la noche.
- La estabilidad climática facilitará actividades al aire libre sin riesgo de precipitaciones significativas, marcando una transición tranquila hacia condiciones otoñales típicas.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con condiciones estables en Tucumán para este viernes 24 de abril. El día se presentará mayormente nublado, con temperaturas moderadas y baja probabilidad de precipitaciones.
El pronóstico del clima
Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 13°C, con vientos leves del sector sur. Por la mañana, el cielo continuará mayormente cubierto, con una temperatura que ascenderá a los 16°C y viento leve, manteniendo la misma dirección.
Hacia la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo con una temperatura estimada de 23°C. El cielo seguirá mayormente nublado y los vientos rotarán al sector sudeste, con intensidades entre 7 y 12 km/h. Para la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo cubierto, una temperatura de 20°C y viento leve del noreste.
En cuanto a las precipitaciones, el SMN indica que la probabilidad será prácticamente nula durante la mayor parte del día, con apenas un leve aumento —entre el 0 y el 10%— hacia la tarde y la noche.
De esta manera, el viernes se perfila como una jornada sin sobresaltos climáticos en Tucumán, ideal para actividades al aire libre, aunque con predominio de nubosidad durante todo el día.