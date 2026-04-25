Humita con todos los nutrientes: los consejos para no desperdiciar las propiedades del choclo

Los granos de maíz aportan fibra, vitaminas y minerales esenciales. Su preparación adecuada no solo realza su sabor, sino que permite conservar su perfil nutricional, clave para aprovechar todos los beneficios que ofrece a la salud. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, advierte que los métodos de cocción breves y con poca agua, como el vapor o el microondas, permiten preservar una mayor cantidad de antioxidantes, vitaminas y minerales. Cocinar el choclo durante periodos prolongados o sumergirlo en exceso en agua puede provocar la pérdida de compuestos sensibles al calor y al agua, como la vitamina C y el ácido fólico.