Siete hechos a sangre y fuego que explican por qué abril es distinto al resto

Ibatín nació en 1565 por iniciativa de Diego de Villarroel. Casi dos décadas después, el 16 de abril de 1582, Hernando de Lerma fundó la ciudad de Salta. Y el 19 de abril de 1593 se realizó la tercera y definitiva fundación de San Salvador de Jujuy. Aunque parezcan hechos independientes entre sí, es curioso cómo estos últimos terminaron incidiendo en el destino de aquella primigenia ciudad tucumana: la aparición de las nuevas poblaciones (sumadas a la de Esteco, cerca de donde hoy se encuentra Metán) fue modificando paulatinamente la ruta por la cual el comercio iba y venía desde y hacia Cuzco; la de los Valles Calchaquíes, escarpada y difícil, justificaba la existencia de Ibatín, pero el nuevo camino que empezó a correr más al este y que hilvanó las nuevas comunidades -sumado a otros factores, claro- le quitó preeminencia y terminó incidiendo en la decisión del traslado, ocurrido finalmente en 1685. La consecuencia fue nada menos que el nacimiento de la primitiva San Miguel de Tucumán. De ahí venimos.