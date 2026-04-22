Alerta y mitos en Tucumán: por qué aparecen serpientes y qué hacer para evitar riesgos
Resumen para apurados
- Vecinos de Tucumán reportaron recientemente el hallazgo de serpientes en zonas urbanas como Parque Sur, lo que generó temor por la convivencia entre la ciudad y hábitats naturales.
- La visibilidad de estos reptiles responde a lluvias y urbanización. Herpetólogos advierten que la mayoría son culebras inofensivas y piden evitar atacarlas para prevenir accidentes.
- Buscan educar para desmitificar riesgos y destacar el rol ecológico de las serpientes en el control de plagas. La tenencia ilegal también podría explicar hallazgos recurrentes.
La aparición de serpientes en diferentes barrios de Tucumán, como ocurrió recientemente en la zona de Parque Sur, volvió a encender la preocupación entre vecinos que, ante el hallazgo, decidieron señalizar espacios y restringir el acceso, especialmente en áreas donde juegan niños. Sin embargo, especialistas en herpetología llaman a poner el fenómeno en contexto y a desterrar mitos.
Los herpetólogos Paula Cabrera y Juan Carlos Stazzonelli coincidieron en que estos episodios no son extraordinarios, sino “lógicos, normales y esperables” en sectores donde la urbanización convive con áreas verdes, canales y zonas de campo. “No es lo mismo encontrar un animal en pleno centro que en lugares como Parque Sur o Yerba Buena, donde hay cercanía con hábitats naturales”, explicaron durante una entrevista con LA GACETA.
En ese sentido, remarcaron que muchas veces la percepción de “invasión” responde más a una cuestión cultural que a un aumento real de la fauna. “Las serpientes están ahí todo el tiempo. Lo que ocurre es que, ante ciertos cambios, como lluvias o movimientos de suelo, se hacen más visibles”.
Frente a un encuentro, la recomendación es clara: mantener la calma y conservar una distancia prudente. “Con uno o dos metros es suficiente para evitar cualquier riesgo”, señalaron. Además, insistieron en dar aviso a las autoridades (policía, bomberos o especialistas) y evitar cualquier intento de manipulación.
“Los accidentes ocurren, en la mayoría de los casos, cuando la persona intenta matarlas o manipularlas. Las serpientes no atacan: reaccionan de forma defensiva”, dijeron.
También pidieron desestimar prácticas peligrosas difundidas por mitos o películas. “No hay que hacer torniquetes, ni cortar la herida, ni succionar el veneno. Ante una mordedura, lo fundamental es mantener la calma y acudir de inmediato a un centro de salud”, explicaron.
Pocas especies peligrosas
En Tucumán, aclararon, solo tres especies de serpientes son venenosas y apenas una -la yarará- representa un riesgo significativo para las personas. “La gran mayoría de las serpientes que aparecen en zonas urbanas son culebras, que no tienen veneno y son inofensivas”, detallaron.
Incluso, algunas especies cumplen una función beneficiosa al alimentarse de otras más peligrosas. “Hay serpientes que ayudan a controlar la población de yararás”, destacó Cabrera.
Lejos de ser una amenaza, estos animales cumplen un papel esencial en el equilibrio ambiental. “Se alimentan de roedores que pueden transmitir enfermedades o convertirse en plagas. Son aliadas del ser humano, aunque muchas veces no se las perciba así”, explicaron.
Mascotas y tráfico ilegal
Otro punto de alerta es la tenencia de serpientes como mascotas. Según los especialistas, la aparición reiterada de ciertas especies en zonas urbanas podría estar vinculada a escapes de animales mantenidos en cautiverio de manera inadecuada. “Cuando se repiten casos en un mismo lugar, deja de ser casualidad”, advirtieron.
Finalmente, Cabrera y Stazzonelli insistieron en la necesidad de informar y educar para reducir el temor social. “Hay mucho desconocimiento y también mucho amarillismo. Por eso trabajamos en charlas para desmitificar a estos animales”, señalaron.