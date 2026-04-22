Secciones
SociedadActualidad

Alerta y mitos en Tucumán: por qué aparecen serpientes y qué hacer para evitar riesgos

Vecinos reportaron ejemplares en diferentes zonas y crece la preocupación. Especialistas aseguran que su presencia es natural y brindan pautas para convivir sin peligro.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vecinos de Tucumán reportaron recientemente el hallazgo de serpientes en zonas urbanas como Parque Sur, lo que generó temor por la convivencia entre la ciudad y hábitats naturales.
  • La visibilidad de estos reptiles responde a lluvias y urbanización. Herpetólogos advierten que la mayoría son culebras inofensivas y piden evitar atacarlas para prevenir accidentes.
  • Buscan educar para desmitificar riesgos y destacar el rol ecológico de las serpientes en el control de plagas. La tenencia ilegal también podría explicar hallazgos recurrentes.
Resumen generado con IA

La aparición de serpientes en diferentes barrios de Tucumán, como ocurrió recientemente en la zona de Parque Sur, volvió a encender la preocupación entre vecinos que, ante el hallazgo, decidieron señalizar espacios y restringir el acceso, especialmente en áreas donde juegan niños. Sin embargo, especialistas en herpetología llaman a poner el fenómeno en contexto y a desterrar mitos.

Los herpetólogos Paula Cabrera y Juan Carlos Stazzonelli coincidieron en que estos episodios no son extraordinarios, sino “lógicos, normales y esperables” en sectores donde la urbanización convive con áreas verdes, canales y zonas de campo. “No es lo mismo encontrar un animal en pleno centro que en lugares como Parque Sur o Yerba Buena, donde hay cercanía con hábitats naturales”, explicaron durante una entrevista con LA GACETA.

Preocupación en barrio Parque Sur por la aparición de varias serpientes: “La gente está muy asustada”

Preocupación en barrio Parque Sur por la aparición de varias serpientes: “La gente está muy asustada”

En ese sentido, remarcaron que muchas veces la percepción de “invasión” responde más a una cuestión cultural que a un aumento real de la fauna. “Las serpientes están ahí todo el tiempo. Lo que ocurre es que, ante ciertos cambios, como lluvias o movimientos de suelo, se hacen más visibles”.

Frente a un encuentro, la recomendación es clara: mantener la calma y conservar una distancia prudente. “Con uno o dos metros es suficiente para evitar cualquier riesgo”, señalaron. Además, insistieron en dar aviso a las autoridades (policía, bomberos o especialistas) y evitar cualquier intento de manipulación.

“Los accidentes ocurren, en la mayoría de los casos, cuando la persona intenta matarlas o manipularlas. Las serpientes no atacan: reaccionan de forma defensiva”, dijeron.

También pidieron desestimar prácticas peligrosas difundidas por mitos o películas. “No hay que hacer torniquetes, ni cortar la herida, ni succionar el veneno. Ante una mordedura, lo fundamental es mantener la calma y acudir de inmediato a un centro de salud”, explicaron.

ALARMA. Las serpientes aparecieron en el barrio Parque Sur, en la capital ALARMA. Las serpientes aparecieron en el barrio Parque Sur, en la capital

Pocas especies peligrosas

En Tucumán, aclararon, solo tres especies de serpientes son venenosas y apenas una -la yarará- representa un riesgo significativo para las personas. “La gran mayoría de las serpientes que aparecen en zonas urbanas son culebras, que no tienen veneno y son inofensivas”, detallaron.

Incluso, algunas especies cumplen una función beneficiosa al alimentarse de otras más peligrosas. “Hay serpientes que ayudan a controlar la población de yararás”, destacó Cabrera. 

Lejos de ser una amenaza, estos animales cumplen un papel esencial en el equilibrio ambiental. “Se alimentan de roedores que pueden transmitir enfermedades o convertirse en plagas. Son aliadas del ser humano, aunque muchas veces no se las perciba así”, explicaron.

Mascotas y tráfico ilegal

Otro punto de alerta es la tenencia de serpientes como mascotas. Según los especialistas, la aparición reiterada de ciertas especies en zonas urbanas podría estar vinculada a escapes de animales mantenidos en cautiverio de manera inadecuada. “Cuando se repiten casos en un mismo lugar, deja de ser casualidad”, advirtieron. 

Finalmente, Cabrera y Stazzonelli insistieron en la necesidad de informar y educar para reducir el temor social. “Hay mucho desconocimiento y también mucho amarillismo. Por eso trabajamos en charlas para desmitificar a estos animales”, señalaron.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Preocupación en barrio Parque Sur por la aparición de varias serpientes: “La gente está muy asustada”

Preocupación en barrio Parque Sur por la aparición de varias serpientes: “La gente está muy asustada”

Lo más popular
Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?
1

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
2

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
3

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario
4

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Me voy con la conciencia del deber cumplido: la emotiva despedida de José María Posse de la Casa Histórica
5

"Me voy con la conciencia del deber cumplido": la emotiva despedida de José María Posse de la Casa Histórica

Ranking notas premium
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”
2

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
3

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario
4

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control
5

De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control

Más Noticias
José María Posse se despidió de la Casa Histórica: “Fue el honor más grande de mi vida”

José María Posse se despidió de la Casa Histórica: “Fue el honor más grande de mi vida”

Anses jubilados mayo 2026: calendario de pagos y cuánto cobran con el aumento del 3,4%

Anses jubilados mayo 2026: calendario de pagos y cuánto cobran con el aumento del 3,4%

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Frente frío en Argentina: cuándo llegan las primeras heladas y cómo impactará el descenso de temperatura

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Registraron un leve temblor en Tucumán: ¿Lo sentiste?

Día de la Tierra: ¿por qué se celebra el 22 de abril y cuál es su impacto global?

Día de la Tierra: ¿por qué se celebra el 22 de abril y cuál es su impacto global?

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles son los signos más favorecidos en el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla: se esperan vientos de hasta 110 km/h, lluvias intensas y nevadas en cuatro provincias

Alerta amarilla: se esperan vientos de hasta 110 km/h, lluvias intensas y nevadas en cuatro provincias

La Unsta amplía su campus en Yerba Buena

La Unsta amplía su campus en Yerba Buena

Comentarios