Alerta y mitos en Tucumán: por qué aparecen serpientes y qué hacer para evitar riesgos

Los herpetólogos Paula Cabrera y Juan Carlos Stazzonelli coincidieron en que estos episodios no son extraordinarios, sino “lógicos, normales y esperables” en sectores donde la urbanización convive con áreas verdes, canales y zonas de campo. “No es lo mismo encontrar un animal en pleno centro que en lugares como Parque Sur o Yerba Buena, donde hay cercanía con hábitats naturales”, explicaron durante una entrevista con LA GACETA.