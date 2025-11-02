Los líderes que se alimentan del caos

El gran dilema que estructuró la política en el siglo XX es la relación entre el Estado y el mercado; qué parte de nuestra vida y del funcionamiento de nuestra sociedad debe estar bajo el control del Estado y qué parte debe dejarse al mercado y a la sociedad civil. En el siglo XXI; la escisión clave es entre el ser humano y la máquina. ¿En qué medida nuestras vidas deben someterse a potentes sistemas digitales y en qué condiciones? A fin de cuentas, los individuos y las sociedades deberán decidir qué aspectos de la vida hay que reservar a la inteligencia humana y qué otros han de confiarse a la IA o a la colaboración entre el hombre y la IA. Y cada vez que elijan privilegiar al humano, en situaciones en las que una IA hubiera podido garantizar resultados más eficaces, habrá que pagar un precio.