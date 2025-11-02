Los líderes que se alimentan del caos

ENSAYO: LA HORA DE LOS DEPREDADORES / GIULIANO DA EMPOLI - (Seix Barral – Buenos Aires)
Giuliano da Empoli es un autor imprescindible para tratar de entender la metamorfosis de la realidad política. Después de trabajar como asesor de distintos políticos italianos (entre otros, el primer ministro Matteo Renzi) obtuvo una gran repercusión con la publicación de Los ingenieros del caos (2019), ensayo en el que describe la manipulación de la que se valen los nuevos liderazgos. “La nueva política es ira más algoritmo” sintetiza.
Con El mago del Kremlin protagonizó un arrollador fenómeno editorial. La novela narra la historia de un estratega en el que se apoya Vladimir Putin, aprovechando su oferta de sofisticados mecanismos de control, para acumular poder.
La hora de los depredadores se suma a los títulos anteriores, completando una involuntaria trilogía sobre la convergencia de la nueva derecha con los gigantes tecnológicos. Pero esta alianza, apunta, no nace en Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump sino en la de Barack Obama y -antes de Elon Musk- con su alianza con Eric Schmidt, entonces presidente de Google.
Los demócratas, señala Da Empoli, nunca hicieron el menor intento de imponer a las tecnológicas sus responsabilidades (y eso siguió así, en coincidencia con el partido rival, a partir de la irrupción de la IA). También alimentaron el wokismo, con posiciones más radicales que la de la mayoría de sus electores, alimentando la gran reacción que aprovechó Trump.
Silicon Valley y el trumpismo encontraron un terreno fértil para sus intereses en la identificación de temas candentes y el estímulo de la insatisfacción. Tienen una asociación estructural en la que la IA no es un simple acelerador del poder sino su forma más efectiva y menos evidente.
Da Empoli le da vueltas a una idea extraordinariamente inquietante.
Hasta hace poco creíamos que obtener información era la mejor forma de reducir la incertidumbre sobre el futuro. Hoy tenemos toneladas de información pero vivimos en un mundo con un nivel inédito de incertidumbre.
Una realidad que alimenta un caos en el que se mueven cómodamente los nuevos líderes y en el que la IA se presenta como un remedio, de composición opaca, que promete un orden posible a cambio de nuestra libertad.
PERFIL
Giuliano da Empoli es un sociólogo, ensayista y asesor político de origen italosuizo. Es profesor del Instituto de Estudios Políticos de París, institución en la que completó una maestría después de estudiar Derecho en La Sapienza en Roma. El mago del Kremlin (2023), su primera novela, fue traducida a 30 idiomas y adaptada al cine por Olivier Assayas, con Jude Law interpretando a Vladimir Putin. El libro ganó el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa y el Premio Balzac, además de ser finalista del Goncourt. Antes publicó el ensayo Los ingenieros del caos (2019).
Qué delegar en la IA, el gran dilema de nuestra era*
Por Giuliano da Empoli
El poder de la IA no tiene nada de democrático ni de transparente. Más que artificial, la IA es una forma de inteligencia autoritaria, que centraliza los datos y los transforma en poder. Todo en la opacidad más absoluta, bajo el control de un puñado de empresarios y científicos que cabalgan el tigre esperando que no los devore a ellos.
El gran dilema que estructuró la política en el siglo XX es la relación entre el Estado y el mercado; qué parte de nuestra vida y del funcionamiento de nuestra sociedad debe estar bajo el control del Estado y qué parte debe dejarse al mercado y a la sociedad civil. En el siglo XXI; la escisión clave es entre el ser humano y la máquina. ¿En qué medida nuestras vidas deben someterse a potentes sistemas digitales y en qué condiciones? A fin de cuentas, los individuos y las sociedades deberán decidir qué aspectos de la vida hay que reservar a la inteligencia humana y qué otros han de confiarse a la IA o a la colaboración entre el hombre y la IA. Y cada vez que elijan privilegiar al humano, en situaciones en las que una IA hubiera podido garantizar resultados más eficaces, habrá que pagar un precio.
*Fragmento.