San Isidro Rugby Club, en alerta: teme perder su sede tras 24 años y busca evitar el desalojo

El conflicto se agravó en los últimos días, cuando se conoció que el gobernador Osvaldo Jaldo vetó el proyecto de ley que buscaba declarar de utilidad pública el terreno donde funciona la institución. La medida, oficializada a través del decreto 734/3 publicado en el Boletín Oficial, frenó una posible expropiación del inmueble de 6,4 hectáreas ubicado en el departamento Lules. La decisión se enmarca en un contexto de ajuste de las arcas públicas y significó un golpe directo para el club, que veía en esa ley una alternativa para garantizar su continuidad.