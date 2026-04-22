Una investigación internacional desarticuló un presunto caso de abuso infantil en Santiago del Estero
El operativo se originó a partir de una alerta de una ONG de Estados Unidos y derivó en allanamientos, detenciones y el secuestro de pruebas que comprometerían a tres acusados, entre ellos un adolescente.
Resumen para apurados
- Detuvieron en Santiago del Estero a una pareja y su hijo de 16 años por presunto abuso y producción de material infantil tras una alerta de una ONG de EE. UU.
- La Operación Silencio Cero detectó que los abusos ocurrían en reuniones con fachada religiosa. Se secuestraron dispositivos y ropa para realizar peritajes biológicos y tecnológicos.
- El caso resalta la importancia de la cooperación internacional en ciberdelitos. La justicia busca determinar si existen más víctimas y otros implicados en la red de distribución.
Un operativo policial realizado en Santiago del Estero permitió la detención de una pareja y su hijo adolescente, sospechados de integrar un entramado de abuso sexual infantil que incluía la producción y presunta difusión de material en entornos digitales. La causa se inició a partir de una alerta proveniente de una organización internacional que monitorea delitos contra menores en internet.
El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio Juan Díaz de Solís Ampliación durante la madrugada, bajo la coordinación del Departamento Trata de Personas y con la intervención de las fiscales Érika Leguizamón, Yésica Lucas y Vanina Aguilera. De acuerdo a lo publicado por el sitio El Liberal, la investigación, que se extendió por alrededor de un año, fue denominada “Operación Silencio Cero – Infancia Segura en entornos digitales”.
Según fuentes judiciales, los detenidos son un docente de 58 años, su esposa de 51 y el hijo de ambos, de 16 años. El menor quedó imputado por presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal, producción y distribución de material de abuso sexual infantil y corrupción de menores. En tanto, los adultos enfrentan cargos vinculados a la tenencia y posible distribución de ese tipo de contenido, además de corrupción de menores.
Durante el allanamiento, que se prolongó por varias horas, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos que serán sometidos a peritajes. También se realizaron tareas de relevamiento dentro de la vivienda, donde se habrían identificado espacios utilizados para la comisión de los hechos.
La pesquisa permitió identificar a dos niñas, de cuatro y cinco años, como presuntas víctimas. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, los hechos habrían ocurrido en el marco de reuniones sociales organizadas en la casa, en las que participaban adultos y menores. Las familias de las niñas, según se indicó, desconocían completamente la situación.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que los encuentros se desarrollaban bajo una dinámica vinculada a prácticas religiosas, en las que se realizaban actividades diferenciadas para adultos y niños. Este contexto será ahora objeto de análisis para determinar cómo se produjeron los hechos y si hubo otras personas involucradas.
Fuentes vinculadas a la causa señalaron al diario de la vecina provincia que la investigación presenta un nivel de complejidad inusual, ya que combina delitos de abuso sexual con la producción y eventual distribución del material desde un mismo ámbito. En ese sentido, remarcaron que el avance tecnológico fue clave para rastrear el origen de los archivos y ubicar a los presuntos responsables.
En paralelo, se dio intervención a equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos, trabajadores sociales y organismos de protección de la niñez, con el objetivo de asistir a las víctimas y sus entornos familiares. Además, se secuestraron prendas que serán analizadas para obtener evidencia biológica que permita reforzar las imputaciones.
La causa continúa en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas en los próximos días, entre ellas la citación de personas que habrían participado de los encuentros en la vivienda allanada. Las autoridades mantienen reserva sobre parte de la investigación, mientras avanzan los peritajes sobre el material incautado.