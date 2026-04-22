Una investigación internacional desarticuló un presunto caso de abuso infantil en Santiago del Estero

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio Juan Díaz de Solís Ampliación durante la madrugada, bajo la coordinación del Departamento Trata de Personas y con la intervención de las fiscales Érika Leguizamón, Yésica Lucas y Vanina Aguilera. De acuerdo a lo publicado por el sitio El Liberal, la investigación, que se extendió por alrededor de un año, fue denominada “Operación Silencio Cero – Infancia Segura en entornos digitales”.