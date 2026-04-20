La selección argentina antes del Mundial 2026: calendario, amistosos confirmados y todo lo que hay que saber

No se trata únicamente de su presencia, sino de su gestión; de lo que puede llegar a producir y entregarle al equipo. Scaloni evalúa (y lo tiene bien claro) cuántos minutos suma, en qué rol y con qué nivel de exigencia. Por lo que se vio en las últimas convocatorias, el desafío no pasa porque el “10” juegue mucho antes del Mundial, sino que llegue en las mejores condiciones posibles.