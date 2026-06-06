¿Quién es la joya alemana de 18 años que se quedó afuera del Mundial 2026 por lesión?

Resumen para apurados
- El delantero alemán Lennart Karl, de 18 años, quedó fuera del Mundial 2026 tras sufrir un desgarro muscular el viernes durante un entrenamiento de su selección en EE. UU.
- La joya del Bayern Múnich se lesionó en la concentración previa. Para reemplazarlo, el DT Julian Nagelsmann convocó de urgencia al volante del RB Leipzig, Assan Ouédraogo.
- Representado por Ballack y comparado con Messi, la baja de Karl frena su meteórico ascenso y priva a Alemania de una de sus mayores promesas para la cita mundialista.
El joven delantero alemán Lennart Karl, de 18 años, fue declarado baja para el Mundial 2026 tras lesionarse el muslo izquierdo en el entrenamiento de su selección el viernes.
La Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram: "Lenny sufrió un desgarro muscular en el último entrenamiento y es baja por esa lesión. Le deseamos una pronta recuperación".
Karl, una de las revelaciones de la última temporada con el Bayern Munich, fue seleccionado por primera vez por Alemania el pasado marzo y debutó como titular en el amistoso ganado 4-0 a Finlandia el pasado domingo en Maguncia, donde brindó una asistencia de gol.
Para cubrir su ausencia, el seleccionador Julian Nagelsmann decidió convocar a Assan Ouédraogo, joven volante ofensivo del RB Leipzig de 20 años, quien disputó un solo partido con la selección, en noviembre pasado contra Eslovaquia, donde anotó un gol en el triunfo por 6-0.
Ouédraogo se lesionó después de ese encuentro y permaneció de baja hasta finales de marzo, motivo por el cual no fue citado para los amistosos de ese mes.
La lesión de Karl ocurrió en Estados Unidos, donde Alemania ya se concentra para el Mundial. Este sábado el equipo tiene programado un amistoso de preparación ante Estados Unidos en Chicago, aunque el arquero Manuel Neuer (40 años) no estará presente.
Nagelsmann consideró que "a su edad no necesita fase de preparación" y prefiere reservarlo para el debut de Alemania en el certamen, el 14 de junio en Houston contra Curazao.
¿Quién es Lennart Karl?
Lennart Karl nació el 21 de enero de 2008 en Frammersbach (Alemania) y es considerado una de las mayores joyas del fútbol mundial con tan solo 17 años. En el verano de 2022, el Bayern Múnich decidió incorporarlo a sus divisiones inferiores procedente del Viktoria Aschaffenburg, con previo paso por el Eintracht Frankfurt. Desde entonces, su progresión ha sido meteórica.
Su explosión llegó en la campaña 2024/25, anotando 34 goles en 30 partidos con las categorías formativas, lo que lo convirtió en el máximo anotador de la Bundesliga juvenil y fue elegido mejor jugador sub-17 de Alemania.
Vicent Kompany decidió incluirlo en el primer equipo, y debutó durante el Mundial de Clubes FIFA 2025 como el segundo jugador más joven en la historia del club (17 años y 225 días), solo por detrás de Jamal Musiala. Porta el mismo dorsal '42' con el que irrumpió Musiala.
Karl se ha consolidado en la temporada 2025/26, batiendo récords de precocidad: es el goleador alemán más joven en la historia de la Champions League, el futbolista más joven del Bayern en marcar y asistir en un mismo partido de Bundesliga, y el más joven en anotar en tres partidos consecutivos de la Liga de Campeones.
Representado por el mítico Michael Ballack y comparado con Lionel Messi, está llamado a ser uno de los dominadores del fútbol mundial. Sin embargo, una lesión muscular en el entrenamiento del viernes lo dejó fuera del Mundial.