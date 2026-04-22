De los petrodólares a los petroyuanes

El Sistema de Bretton Woods (1944), firmado por 44 países, era la sumisión de los países firmantes a un nuevo sistema monetario. Cada país adoptó una política para su moneda nacional que mantuviera su tipo de cambio dentro de un determinado valor vinculado al dólar. El dólar, a su vez, estaría vinculado al oro a un tipo de cambio fijo de equivalencia (en este caso, 35 dólares por cada 31,10 gramos). Se reconocía, de esta manera, el protagonismo de la economía estadounidense, donde el valor de las monedas y de los bienes mundiales estaban relacionados con el llamado patrón dólar - oro. En 1957, en Roma, ocurre un hecho significativo: se funda la Comunidad Económica Europea (Alemania, Francia, Italia y Benelux). Se trataba de un bloque que iba a competir con EEUU. Su producción industrial va a tener caídas significativas en los años 1954 y 1958, lo que reforzó una creciente pérdida de competitividad con Europa y Asia reduciendo significativamente las reservas de oro estadounidenses.