El petróleo cae un 13 % tras el anuncio de Irán de que el estrecho de Ormuz está "completamente abierto"

Resumen para apurados
- El petróleo cayó un 13% este viernes luego de que Irán confirmó la apertura total del estrecho de Ormuz, tras el alto el fuego anunciado por Trump entre Israel y el Líbano.
- La medida, anunciada por el canciller Araghchi, impulsó a Wall Street con subas del 2%. El crudo Brent bajó a U$S86,30 tras el cese de hostilidades pactado por 10 días en la región.
- La reapertura de esta vía clave alivia la presión energética global. Sin embargo, el mercado mantiene cautela, ya que los precios siguen por encima de los niveles pre-conflicto.
Los precios del petróleo registraron una fuerte caída este viernes, mientras que los mercados bursátiles reaccionaron al alza, luego de que Irán confirmara la apertura del estrecho de Ormuz para el tránsito comercial, en el marco del alto el fuego en la región.
El crudo Brent, referencia internacional, retrocedió un 13 % hasta los U$S86,30 por barril, en tanto que el WTI, referencia estadounidense, cayó en la misma proporción hasta los U$S79,20.
El anuncio fue realizado por el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, quien aseguró que el paso por el estrecho de Ormuz permanecerá “completamente abierto” durante el resto del cese de hostilidades.
La medida se produce tras el acuerdo de alto el fuego por 10 días entre Israel y el Líbano, anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En este contexto, los principales índices de Wall Street mostraron subas significativas. El Dow Jones avanzó 1.032 puntos, equivalente a un 2,1%, mientras que el S&P 500 ganó un 1,3% y el Nasdaq trepó un 1,6 %, consolidando la recuperación de las pérdidas registradas al inicio del conflicto con Irán, consignó la cadena CNN.
El repunte de las acciones se apoya en el optimismo de los inversores frente a la tregua y la baja en los precios del crudo. En ese sentido, el S&P 500 acumula una suba superior al 11 % desde su mínimo reciente, mientras que el Nasdaq encadena una racha alcista prolongada.
El estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el comercio global de petróleo, había concentrado la atención de los mercados en las últimas semanas. Su reapertura parcial genera un alivio inmediato en las cotizaciones del crudo, que igualmente se mantienen por encima de los niveles previos al conflicto.