Buscan derogar la Ley de padrinazgo presidencial, también conocida como la Ley del "Lobizón”

Según cuenta Paulón en su proyecto, la idea de que el Presidente apadrine al séptimo hijo de un matrimonio tiene un primer antecedente en el país en el año 1907, cuando José Figueroa Alcorta accedió al pedido de una pareja de inmigrantes alemanes al apadrinar a su séptimo hijo varón. "La petición invocaba un ritual de la época de la zarina Catalina 'La Grande', a través del cual el padrinazgo imperial daba 'protección mágica' frente a la creencia de que el séptimo hijo varón se convertiría en lobizón, y la séptima hija mujer se convertiría en bruja, evitando así el abandono de la persona por parte de su familia", cuenta el diputado en los fundamentos de su iniciativa.