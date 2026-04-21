Amenaza en la Facultad de Psicología de la UNT: ¿la reacción por un aplazo o una broma de mal gusto?

UNT. Un alumno de Psicología amenazó a una docente.
Resumen para apurados
- Un alumno de Psicología de la UNT fue detenido en Tucumán tras amenazar de muerte a un docente si reprobaba un examen, generando alarma en toda la comunidad universitaria.
- El hecho se viralizó por los mensajes intimidatorios del joven. Ante la gravedad, el gobernador Jaldo exigió la detención y expulsión inmediata de quienes cometan estos delitos.
- Este caso impulsa un endurecimiento de las sanciones disciplinarias en la UNT y abre un debate sobre la seguridad y salud mental en los entornos de educación superior.
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