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Amenaza en la Facultad de Psicología de la UNT: ¿la reacción por un aplazo o una broma de mal gusto?

La detención de un estudiante por un acto intimidatorio movilizó a la comunidad universitaria. Cómo se descubrió el caso y qué sucederá con el estudiante.

UNT. Un alumno de Psicología amenazó a una docente. UNT. Un alumno de Psicología amenazó a una docente.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 20 Min

Resumen para apurados

  • Un alumno de Psicología de la UNT fue detenido en Tucumán tras amenazar de muerte a un docente si reprobaba un examen, generando alarma en toda la comunidad universitaria.
  • El hecho se viralizó por los mensajes intimidatorios del joven. Ante la gravedad, el gobernador Jaldo exigió la detención y expulsión inmediata de quienes cometan estos delitos.
  • Este caso impulsa un endurecimiento de las sanciones disciplinarias en la UNT y abre un debate sobre la seguridad y salud mental en los entornos de educación superior.
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