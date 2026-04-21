La fabrica de pulóveres Mauro Sergio pidió el concurso de acreedores

Pese a todo, Sergio y Roxana Todisco, hijos del fundador, hacen lo imposible para continuar con la empresa que heredaron de su padre. Los trabajadores reconocen "nunca dejaron de pagar los sueldos, el cuarto día hábil ya tenemos el sueldo depositado. Es una empresa que tiene a todos los trabajadores en blanco y con sueldos mejores que otras textiles. Este es un sector donde la mayoría de los trabajadores está en negro. No es que defienda a los patrones, pero vemos el esfuerzo y tenemos que decir todo. Textilana no importa, todo se hacía en la fábrica desde el hilado hasta el botón", contó el delegado que hace más de 20 años trabaja en Textilana.