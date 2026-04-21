La Selección de las "ausencias": sorpresas y polémicas en la lista de Panini para el álbum del Mundial 2026
Se filtraron los 18 elegidos de la Scaloneta para el álbum oficial. Entre apuestas juveniles y ausencias de peso como las de Montiel y Lisandro Martínez, la lista despertó la polémica a poco del lanzamiento.
Resumen para apurados
- Panini filtró los 18 jugadores argentinos para el álbum del Mundial 2026, destacando ausencias de figuras clave y la inclusión de jóvenes promesas en la lista oficial de la Selección.
- La nómina excluye a Montiel y Lisandro Martínez, priorizando a Balerdi y juveniles como Mastantuono. Panini alertó sobre estafas y confirmó el lanzamiento para inicios de mayo.
- La filtración abre el debate sobre el recambio generacional de Scaloni. El álbum anticipa la posible conformación del plantel definitivo que buscará defender el título en Norteamérica.
Con el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá a la vuelta de la esquina, la filtración de los 18 jugadores argentinos que integrarán la página oficial del Álbum Panini generó un revuelo inmediato. Lo más llamativo no es solo quiénes están, sino los nombres de peso que quedaron afuera de los cromos a pesar de ser piezas clave para el esquema de Lionel Scaloni.
La mayor sorpresa de esta filtración reside en la ausencia de Gonzalo Montiel, el hombre que ejecutó el penal más importante de la historia reciente argentina, quien no figura entre los defensores elegidos a pesar de ser una fija en las convocatorias. En la misma línea aparece el caso de Lisandro Martínez, un baluarte del Manchester United que se perfila para ser titular en la zaga central pero que fue desplazado en el álbum por Leonardo Balerdi. Otros nombres de peso como Gerónimo Rulli, Juan Musso y Thiago Almada también quedaron fuera de la colección inicial, a pesar de que su presencia en la lista definitiva del Mundial parece casi garantizada por su rendimiento actual en sus respectivos clubes.
Sangre nueva y los inamovibles del plantel de las figuritas
En cuanto a los elegidos que sí tendrán su lugar en el papel, la nómina combina la jerarquía de los campeones del mundo con la irrupción de las promesas que piden pista de cara al futuro. El arco está custodiado por Emiliano Martínez, mientras que la defensa cuenta con Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi. El mediocampo es el sector con más variantes, integrando a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, junto a las dos grandes apuestas jóvenes que ya ilusionan: Nico Paz y Franco Mastantuono. En la delantera, la potencia se mantiene con Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González y Giuliano Simeone, quien se mete en la discusión como una de las caras nuevas de la colección oficial.
Lanzamiento y advertencia para los coleccionistas
Sobre la salida oficial al mercado, Panini se encargó de aclarar mediante un comunicado que todavía no se ha iniciado la preventa y pidió cautela ante posibles estafas digitales que circulan en redes. Aunque se estima que el álbum estará disponible en los kioscos a partir de los primeros días de mayo, la empresa instó a los seguidores a informarse únicamente a través de sus canales oficiales para evitar engaños. Mientras tanto, el debate queda abierto en las redes: ¿podrán estos 18 nombres representar fielmente lo que Argentina llevará a Norteamérica o habrá más sorpresas de aquí al inicio del torneo?