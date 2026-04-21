La Selección de las "ausencias": sorpresas y polémicas en la lista de Panini para el álbum del Mundial 2026

En cuanto a los elegidos que sí tendrán su lugar en el papel, la nómina combina la jerarquía de los campeones del mundo con la irrupción de las promesas que piden pista de cara al futuro. El arco está custodiado por Emiliano Martínez, mientras que la defensa cuenta con Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi. El mediocampo es el sector con más variantes, integrando a Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, junto a las dos grandes apuestas jóvenes que ya ilusionan: Nico Paz y Franco Mastantuono. En la delantera, la potencia se mantiene con Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González y Giuliano Simeone, quien se mete en la discusión como una de las caras nuevas de la colección oficial.