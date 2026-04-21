Aniversario en la literatura del trópico

Dos interesantes producciones se destacan en este “Aniversario con invitados”, y que de alguna vertebran posibles partes (letras) capitulares que ordenan tanto una incumbencia editorial muy distinta del resto de los convidados al banquete. Uno es el caso de Carolina Musa, que pasó buena parte de su juventud en Orán; editora y autora de libros apuntados al público infantil y juvenil (aunque también cuantiosa su producción poética), su texto titulado “Cigüeñal, aros, biela y bancada” explora el concepto de frontera, desde lo ominoso y lo cruento, hasta la desmitificación de sus decires y andares. Orán, Bermejo, río; son elementos que se van a reiterar a lo largo de la conformación paisajística de las doscientas páginas. La frontera geográfica, las sociales y las lingüísticas, las simbólicas y las literarias, juegan el rol que estructura los diálogos entre Argentina y Bolivia, las elucubraciones localistas y la corrupción de todos los turnos. En un ademán realista, Musa recorre el relato justamente en la perspectiva de quien vuelve después de mucho tiempo. “Está grande Orán”, dice el personaje, y así logra representar una idea clara en “Aniversario con invitados”: la retrospectiva mitológica de pueblo convive con la narrativa especulativa del presente moderno y visceral. El otro caso es el de Raquel Guzmán, autora imprescindible para entender la literatura salteña reciente, que la atraviesa y en ella repercute: poeta, cultora del microrrelato, doctora en humanidades y editora, en este caso aparece en el libro con una serie de ficciones breves tomadas de su libro “Verde brillar” (Macedonia Ediciones, 2022), en las cuales la operación del lenguaje es precisa, ejerciendo el laconismo no afectado de una prosa contundente a la vez que escueta, que en este libro será representativo de una voz en constante construcción incluso visual, en la puntuación y el espaciado, para libros que vendrán después