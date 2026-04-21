"Pedir mi cabeza es de muy mala gente": el estallido del DT del próximo rival de Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- Pedro Troglio, DT de Banfield, estalló contra la prensa tras el empate ante Independiente Rivadavia en el Florencio Sola, reafirmando su continuidad pese a la crisis de resultados.
- El equipo acumula seis partidos sin ganar de visitante y quedó fuera de octavos del Apertura 2026. Troglio denunció falta de ética periodística y reveló deudas salariales del club.
- Banfield visitará a Atlético Tucumán bajo extrema presión. Aunque el DT descarta renunciar hoy, su futuro se definirá a fin de año ante rumores de un regreso al Olimpia de Honduras.
La noche en el estadio Florencio Sola terminó con un clima de extrema tensión que se trasladó rápidamente a la sala de conferencias. Banfield, que con el empate sin goles quedó prácticamente fuera de la pelea por los octavos de final del Apertura 2026, atraviesa un presente deportivo alarmante: se ubica en el puesto 25 de la Tabla Anual y mira con preocupación la tabla de los promedios. En este contexto, Pedro Troglio decidió no callarse nada y enfrentó a un sector de la prensa que, según sus palabras, viene exigiendo su destitución de manera sistemática.
Un descargo frontal contra la prensa partidaria
Visiblemente molesto, Troglio inició la charla sentenciando que muchos de los presentes habían "pedido su cabeza", un gesto que calificó como propio de "muy mala gente". El técnico argumentó que, si bien acepta las críticas futbolísticas y las opiniones divergentes sobre el juego, pedir el despido de un trabajador cruza un límite ético. El estratega remarcó que él siempre ha sido respetuoso con el periodismo desde su llegada al club y que no se merece el trato hostil que percibe de ciertos sectores que, a su criterio, están operando para incomodarlo.
“Me calienta que pidan la cabeza de una persona porque no soy un pendejo, tengo 61 años, soy un entrenador que viene todos los días a laburar, no cobra y le está metiendo el lomo como loco”, disparó el DT, revelando además una situación económica delicada en la institución que no le impide seguir comprometido con el día a día del equipo.
El futuro inmediato: Atlético Tucumán
A pesar de llevar seis partidos sin ganar en condición de visitante —una estadística que el propio Troglio reconoció como inédita en su carrera—, el entrenador fue tajante respecto a su continuidad. Aseguró que se va a quedar en el club y que la dirigencia tendrá que "bancarlo", descartando una renuncia inmediata. No obstante, el panorama hacia el final del torneo es incierto; aunque su contrato vence a fines de 2026, existe la posibilidad de que ambas partes realicen un balance al terminar el campeonato para decidir el camino a seguir, especialmente con los rumores que lo vinculan nuevamente con el Olimpia de Honduras, donde es ídolo.
El próximo desafío para Banfield será el domingo frente a Atlético Tucumán en condición de visitante. Troglio defendió el rendimiento de sus jugadores a pesar de que los puntos no acompañan y cuestionó que se omiten los logros positivos al momento de analizar su gestión. Por ahora, el "Taladro" deberá enfocarse en sumar en el Monumental José Fierro para intentar maquillar una campaña que lo tiene en el fondo de la Zona B.