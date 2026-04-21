"Pedir mi cabeza es de muy mala gente": el estallido del DT del próximo rival de Atlético Tucumán

A pesar de llevar seis partidos sin ganar en condición de visitante —una estadística que el propio Troglio reconoció como inédita en su carrera—, el entrenador fue tajante respecto a su continuidad. Aseguró que se va a quedar en el club y que la dirigencia tendrá que "bancarlo", descartando una renuncia inmediata. No obstante, el panorama hacia el final del torneo es incierto; aunque su contrato vence a fines de 2026, existe la posibilidad de que ambas partes realicen un balance al terminar el campeonato para decidir el camino a seguir, especialmente con los rumores que lo vinculan nuevamente con el Olimpia de Honduras, donde es ídolo.