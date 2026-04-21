Preocupación en barrio Parque Sur por la aparición de varias serpientes: “La gente está muy asustada”
Resumen para apurados
- Vecinos del barrio Parque Sur denuncian la aparición frecuente de serpientes cerca de la plaza René Favaloro debido a lluvias y remoción de tierras en las últimas semanas.
- Se registraron al menos seis casos en una zona escolar. Ante la inacción oficial, los residentes cercaron sectores de riesgo tras hallar ejemplares ocultos en veredas dañadas.
- El temor a especies venenosas como la yarará mantiene en alerta a la comunidad. Salud recomienda no manipular los animales y garantiza la provisión de suero antiofídico.
Ante la reiterada aparición de serpientes en el barrio Parque Sur, especialmente en las inmediaciones de la plaza René Favaloro, un espacio muy concurrido por niños y familias, vecinos manifestaron su preocupación. La situación, que se repite desde hace semanas, generó temor entre los residentes, quienes reclaman mayor presencia de las autoridades y medidas preventivas.
Yolanda, una de las vecinas del barrio, describió a LA GACETA el escenario de inquietud que atraviesa la comunidad. “Estamos todos asustados porque de pronto empezaron a aparecer estas víboras. Ayer, incluso, una se metió en un sector donde la vereda está levantada y no hubo forma de que salga”, relató.
Según explicó, los propios vecinos permanecieron durante más de una hora en el lugar intentando confirmar si el animal seguía allí. Sin embargo, las condiciones climáticas habrían influido en su comportamiento. “Después empezó a llover y refrescó, así que deducimos que no salió por eso”, agregó.
La presencia de serpientes no es un hecho aislado. Yolanda señaló que ya es la tercera aparición en ese sector puntual del barrio y que, en total, se registraron al menos seis casos en la zona, que abarca varios barrios aledaños. “La zona está complicada y la gente está asustada”, sostuvo.
Entre las posibles causas, los vecinos mencionan la cercanía con el canal Sur y los recientes movimientos de suelo en áreas cercanas. “Las crecidas, la lluvia y la remoción de tierra pueden haber generado que empiecen a aparecer”, explicó.
La preocupación se intensifica debido a que el área afectada es un punto de tránsito habitual para estudiantes. En las cercanías funcionan jardines de infantes, una escuela primaria y una secundaria. “Es una plaza muy concurrida, los chicos vienen a jugar después de la escuela. Eso es lo que más nos preocupa”, afirmó Yolanda.
Ante la falta de respuestas oficiales inmediatas, fueron los propios vecinos quienes decidieron cercar el sector de riesgo con cintas de advertencia. “La pusimos nosotros porque nadie vino. Incluso tuvimos que alejar a los chicos que querían jugar”, contó.
Si bien hasta el momento no se registraron casos de mordeduras, la posibilidad de que se trate de especies venenosas mantiene en alerta a la comunidad. “Nos dijeron que podrían ser yarará, entonces eso asusta más, porque tenemos niños y mascotas”, advirtió.
Desde el Ministerio de Salud se difundieron recomendaciones para prevenir incidentes, como evitar caminar descalzo, no intentar manipular a los animales y acudir de inmediato a un centro de salud en caso de una mordedura. Además, se recordó que los hospitales cuentan con suero antiofídico.