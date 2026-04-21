“En 30 días termina la etapa 0 de las obras en el aeropuerto de Tucumán", aseguró Nazur
Resumen para apurados
- El ministro Marcelo Nazur anunció que la etapa 0 de las obras en el aeropuerto de Tucumán finalizará en 30 días para reconfigurar la terminal de forma provisoria.
- Los trabajos sufrieron demoras por lluvias. La fase inicial reduce el área operativa para iniciar la etapa 1, que durará 15 meses e incluye una remodelación integral del edificio.
- La zona de preembarque crecerá de 400 a 2.000 m2. El plan garantiza que la terminal siga operativa mientras se renueva cada metro cuadrado bajo directivas del gobierno provincial.
El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte de la provincia, Marcelo Nazur, aseguró a LA GACETA que en un plazo de 30 días finalizará la denominada “etapa 0” de las obras que se ejecutan en el Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo, un primer tramo que permitirá reconfigurar de manera provisoria el funcionamiento de la terminal aérea.
Según explicó el funcionario, los trabajos iniciales registraron demoras de aproximadamente un mes debido a las lluvias, aunque remarcó que la obra “se está llevando adelante y se están cumpliendo los planes de trabajo”. En ese sentido, afirmó que “en 30 días vamos a terminar la etapa cero”, lo que ubica el cierre de esta fase hacia fines de mayo.
Nazur detalló que esta instancia preliminar tiene como objetivo “conformar un aeropuerto provisorio”, reduciendo temporalmente la superficie operativa. En concreto, la terminal funcionará en un sector acotado (ubicado hacia la derecha del ingreso, donde actualmente opera un bar) hasta que se avance con las siguientes etapas de intervención.
De cara a lo que viene, el ministro advirtió que los usuarios deberán atravesar un período de incomodidades que se extenderá por unos 15 meses. Durante ese tiempo se ejecutará la etapa 1, que contempla obras tanto en planta baja como en planta alta, con una ampliación significativa en áreas clave. “La zona de preembarque, que hoy tiene 400 metros cuadrados, pasará a tener alrededor de 2.000 metros cuadrados”, precisó.
El funcionario aclaró, además, el alcance integral del proyecto. “No va a haber ningún metro cuadrado en el aeropuerto que no sea refaccionado a nuevo”, afirmó, al destacar la magnitud de la intervención.
Por último, confirmó que, al igual que ocurre con otras obras de infraestructura en la provincia, el aeropuerto continuará operando con normalidad durante todo el proceso. “Las instrucciones del gobernador son que no salgan de servicio ni el aeropuerto ni la terminal, y así lo estamos llevando adelante”, concluyó.