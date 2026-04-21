“En 30 días termina la etapa 0 de las obras en el aeropuerto de Tucumán", aseguró Nazur

De cara a lo que viene, el ministro advirtió que los usuarios deberán atravesar un período de incomodidades que se extenderá por unos 15 meses. Durante ese tiempo se ejecutará la etapa 1, que contempla obras tanto en planta baja como en planta alta, con una ampliación significativa en áreas clave. “La zona de preembarque, que hoy tiene 400 metros cuadrados, pasará a tener alrededor de 2.000 metros cuadrados”, precisó.