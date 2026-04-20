Los países apuran la transición energética por la crisis en Medio Oriente: “Argentina tiene una ventaja comparativa”

La transición energética ya no es una promesa del futuro ni una exigencia ambiental desconectada de la economía real. Es, en 2026, una cuestión de supervivencia estratégica para los países que dependen del petróleo importado, una oportunidad de negocios billonaria para los que tienen recursos renovables, y una necesidad operativa para las empresas que procesan los datos de la civilización digital. Argentina tiene los tres ingredientes: el recurso natural, la demanda tecnológica creciente y, cada vez más, el marco para convertirlos en exportaciones y empleos. El desafío, como siempre, es no desperdiciar la ventana de oportunidad.