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Guerra en Medio Oriente: el cierre del estrecho de Ormuz aleja la esperanza de bajar el precio del combustible
Guerra en Medio Oriente: el cierre del estrecho de Ormuz aleja la esperanza de bajar el precio del combustible
21 Abril 2026

BRUSELAS, Bélgica.- Mientras representantes estadounidenses viajaban a Pakistán para una segunda ronda de conversaciones con Irán, la falta de claridad sobre un posible acuerdo volvía a presionar al alza los precios de los combustibles.

La esperanza de repostar carburantes más baratos en Europa se desvanecieron el fin de semana, después de que el aparente avance en el estrecho de Ormuz resultara efímero, lo que volvió a encarecer el crudo y, con él, la nafta y el diésel.

Los mercados habían acogido con alivio el viernes la noticia de que esta ruta marítima crucial podía reabrirse, pero los acontecimientos del fin de semana dieron la vuelta al sentimiento e impulsaron de nuevo los precios al alza.

Anoche, el crudo de referencia de Estados Unidos subía un 10% desde el mínimo del viernes, hasta situarse en torno a 87 dólares (73 euros) por barril, mientras que el Brent, la referencia internacional, avanza un 9,5% y ronda los 94 dólares (79 euros) por barril.

El último Boletín semanal de precios del petróleo de la Comisión Europea, publicado por la agencia Europa News, situaba el precio medio de la gasolina Eurosúper 95 en la UE en 1,853€/litro. Según los mismos datos, el precio medio del diésel se situaba en 2,099€/litro.

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Ambas cifras, que incluyen impuestos, eran ligeramente inferiores a las de la semana anterior, pero tras los múltiples ataques contra buques en el estrecho de Ormuz el sábado y después de que decenas dieran la vuelta al comprobar que aún no era seguro atravesarlo, ahora se da por hecho que los precios volverán a subir.

Región inestable

La perturbación constante en la inestable región también está alimentando serias preocupaciones sobre el suministro de combustible para la aviación.

La semana pasada, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, advirtió de que Europa tiene “quizá unas seis semanas de reservas de combustible de aviación”.

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