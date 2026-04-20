Driussi se lesionó y River pierde a su principal carta ofensiva

En lo inmediato, el atacante se perderá los encuentros del Apertura ante Aldosivi y Atlético, además de los octavos de final. A nivel internacional, tampoco estará disponible para los duelos como visitante frente a Bragantino y Carabobo por la Copa Sudamericana, y su presencia en la revancha ante el equipo brasileño en el Monumental dependerá de la evolución.