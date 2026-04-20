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Riquelme picante tras el triunfo: “Ganamos dos Superclásicos en seis meses”

El presidente de Boca lanzó una frase directa al salir del Monumental y defendió el penal de Paredes. El triunfo ante River reforzó su discurso en medio de las críticas a su gestión en los clásicos.

Riquelme sacó pecho por el triunfo en el Monumental y recordó los últimos dos triunfos frente a River. Riquelme "sacó pecho" por el triunfo en el Monumental y recordó los últimos dos triunfos frente a River.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Román Riquelme destacó el triunfo 1-0 de Boca ante River en el Monumental, subrayando que el club Xeneize logró imponerse en dos Superclásicos en los últimos seis meses.
  • El resultado se selló con un penal convertido por Leandro Paredes. Riquelme defendió la sanción de la falta y recordó la victoria previa obtenida en noviembre de 2025.
  • Estas declaraciones buscan consolidar la gestión de Riquelme y marcar una hegemonía deportiva sobre su clásico rival, silenciando críticas tras los recientes resultados positivos.
Resumen generado con IA

La victoria de Boca en el Monumental no solo dejó tres puntos y un golpe deportivo de peso, sino también una frase que rápidamente se instaló en el centro de la escena. Juan Román Riquelme, presidente e ídolo del club, no dejó pasar la oportunidad y lanzó un mensaje con destinatario claro tras el 1-0 frente a River.

Sin brindar una entrevista formal, pero con la naturalidad de quien sabe que cada palabra tiene impacto, Riquelme se detuvo en la zona mixta antes de subir al micro del plantel y, con las manos en los bolsillos, dejó una frase que resumió el momento: “Ganamos dos Superclásicos en seis meses”.

El mensaje no fue casual. La declaración hace referencia a la reciente racha positiva de Boca frente a su clásico rival. En noviembre de 2025, el “Xeneize” se había impuesto 2-0 en La Bombonera con una actuación sólida, y ahora volvió a festejar en el Monumental, en un contexto diferente pero con la misma eficacia.

Además, el dirigente también se refirió a la jugada más discutida del partido: el penal que Leandro Paredes convirtió para marcar el único gol. Sin rodeos, Riquelme fue tajante: “Fue penal, vamos”, reforzando la postura del club ante las quejas del lado de River.

El tono de sus declaraciones se enmarca en una lógica que no es nueva. A lo largo de su gestión, Riquelme ha utilizado este tipo de intervenciones para marcar postura en momentos clave. Ya en 2021, tras un empate en un clásico, había dejado otra frase resonante: “Hace rato que River juega mal”.

Boca ganó en la cancha y Riquelme lo hizo en la palabra. En un Superclásico que siempre deja secuelas, el presidente eligió hablar poco, pero decir mucho.

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