Riquelme picante tras el triunfo: “Ganamos dos Superclásicos en seis meses”

El mensaje no fue casual. La declaración hace referencia a la reciente racha positiva de Boca frente a su clásico rival. En noviembre de 2025, el “Xeneize” se había impuesto 2-0 en La Bombonera con una actuación sólida, y ahora volvió a festejar en el Monumental, en un contexto diferente pero con la misma eficacia.