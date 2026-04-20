Playoffs, esa gran deuda: ¿cómo fue el rendimiento de Atlético Tucumán en los torneos con el formato actual?
El "Decano" arrastra una pésima racha desde el inicio en 2021 de los certámenes con zonas y fase de eliminación directa. Solo otros dos clubes comparten el récord de no haber avanzado de ronda ni una sola vez.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán quedó fuera del Apertura 2026, confirmando su incapacidad estructural para superar la fase de grupos en torneos de la AFA con el formato de playoffs desde 2021.
- Desde 2021, el Decano ganó solo 24 de 101 partidos en este formato. Junto a Newell’s y Sarmiento, integra el podio de clubes que jamás superaron la fase inicial en estos certámenes.
- Este rendimiento deficitario actúa como un ancla en la Tabla Anual, frustrando la clasificación a copas internacionales pese a tener desempeños aceptables en los torneos largos.
La eliminación matemática de Atlético Tucumán en el Apertura 2026 no es un hecho aislado, sino la confirmación de una tendencia que se volvió estructural. Desde que la AFA instauró en 2021 los torneos con formato de grupos (Copa de la Liga y los actuales Apertura y Clausura), Atlético Tucumán ha sido incapaz de dar el salto de calidad. La estadística es lapidaria: junto a Newell’s y Sarmiento, el "Decano" integra el triste podio de los únicos equipos que nunca lograron superar la primera fase en este tipo de certámenes.
El karma de las zonas
A lo largo de estos cinco años, el equipo de 25 de Mayo y Chile disputó 101 partidos bajo esta modalidad de grupos, con un saldo que explica por qué siempre mira los playoffs por televisión: apenas cosechó 24 victorias, 28 empates y sufrió 49 derrotas. Es decir, perdió casi la mitad de los encuentros que jugó en este formato.
El desglose año por año muestra una alarmante regularidad en la zona baja:
Apertura 2026: Finalizó 13° con apenas 10 puntos en 14 partidos (2 victorias, 4 empates y 8 derrotas).
Clausura 2025: 12° con 18 unidades (5 PG, 3 PE, 8 PP).
Apertura 2025: 10° con 16 puntos (5 PG, 1 PE, 10 PP).
Copa de la Liga 2024: Una de las peores campañas, 13° con solo 10 puntos (1 PG, 7 PE, 6 PP).
Copa de la Liga 2023: 10° con 17 puntos (4 PG, 5 PE, 5 PP).
Copa de la Liga 2022: 11° con 11 puntos (2 PG, 5 PE, 7 PP).
Copa de la Liga 2021: Su "mejor" performance en este formato, 7° con 18 puntos (5 PG, 3 PE, 5 PP), aunque solo clasificaban cuatro por zona.
Un lastre para las Copas Internacionales
El gran problema de este rendimiento deficitario en los torneos cortos es el efecto arrastre en la Tabla Anual. Entre 2021 y 2024, cuando todavía se jugaba un torneo largo (todos contra todos) en la segunda mitad del año, Atlético logró campañas dignas e incluso peleó un campeonato. Sin embargo, el "ancla" de las Copas de la Liga terminó hundiendo cualquier sueño continental.
En 2022, por ejemplo, Atlético hizo una campaña histórica en la Liga (finalizó 5° con 46 puntos), pero los paupérrimos 11 puntos de la Copa de la Liga lo dejaron fuera de la Sudamericana por apenas un punto en la general. Lo mismo ocurrió en 2023: el 11° puesto en la Liga (37 pts) no alcanzó para compensar la floja primera mitad del año, quedando fuera de la copa por diferencia de gol. En 2024, otra buena Liga (8° con 40 pts) fue neutralizada por una Copa de la Liga de solo un triunfo, terminando a ocho unidades del objetivo internacional.
Hoy, Atlético no solo lucha con los malos rendimientos del presente, sino que pelea contra una estadística que lo señala como uno de los tres equipos menos competitivos del último lustro bajo el formato actual.