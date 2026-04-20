Playoffs, esa gran deuda: ¿cómo fue el rendimiento de Atlético Tucumán en los torneos con el formato actual?

En 2022, por ejemplo, Atlético hizo una campaña histórica en la Liga (finalizó 5° con 46 puntos), pero los paupérrimos 11 puntos de la Copa de la Liga lo dejaron fuera de la Sudamericana por apenas un punto en la general. Lo mismo ocurrió en 2023: el 11° puesto en la Liga (37 pts) no alcanzó para compensar la floja primera mitad del año, quedando fuera de la copa por diferencia de gol. En 2024, otra buena Liga (8° con 40 pts) fue neutralizada por una Copa de la Liga de solo un triunfo, terminando a ocho unidades del objetivo internacional.