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Milanesas crocantes sin usar aceite en 10 minutos: el secreto para lograr un rebozado impecable

El secreto del éxito reside en la elección de un pan rallado seco o panko, elementos que garantizan una textura firme y facilitan el dorado de la superficie incluso ante la ausencia total de aceite.

Milanesas crocantes sin usar aceite en 10 minutos: el secreto para lograr un rebozado impecable Milanesas sin aceite
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Se difundió un método para cocinar milanesas crocantes sin aceite en freidoras de aire en solo 10 minutos, orientado a quienes buscan una alimentación más saludable y liviana.
  • El secreto reside en usar panko o pan rallado seco y presionar con firmeza tras el paso por huevo. La cocción a 180°C-200°C garantiza una textura firme por fuera y carne jugosa.
  • Esta técnica transforma un clásico argentino en una opción ligera, facilitando la adopción de hábitos saludables sin renunciar al sabor y la textura tradicional del plato.
Resumen generado con IA

Cocinar milanesas en la freidora de aire representa la opción perfecta para disfrutar de un plato liviano manteniendo el toque crujiente. El secreto es la elección de un pan rallado seco o panko, elementos que garantizan una textura firme y facilitan el dorado de la superficie incluso ante la ausencia total de aceite.

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Para lograr un resultado óptimo, resulta fundamental pasar la carne por huevo batido y presionar con firmeza sobre el rebozado, asegurando que cada capa quede perfectamente adherida. Este procedimiento permite que las milanesas alcancen una consistencia crocante por fuera y conserven toda su jugosidad en el interior, ofreciendo una experiencia culinaria saludable y deliciosa.

  • Ajustá el tiempo y la temperatura: Cocinalas entre 180°C y 200°C durante un lapso de 10 a 15 minutos, dependiendo siempre del grosor de la carne.
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