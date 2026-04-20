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Ni queso ni mermelada: el aderezo a base de palta ideal para el desayuno

Con solo dos ingredientes y mínimos pasos, es posible preparar esta receta alta en proteínas y muy saciante.

El aderezo de palta para reemplazar el queso y la mermelada en tus desayunos. El aderezo de palta para reemplazar el queso y la mermelada en tus desayunos.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La nutricionista Ayelén González presentó un untable de palta y huevo para reemplazar el queso y la mermelada en desayunos, buscando sumar proteínas y grasas saludables de calidad.
  • La preparación combina media palta con huevo duro y condimentos. Esta propuesta surge para optimizar el valor nutricional de la primera comida, superando a los toppings tradicionales.
  • El consumo de esta mezcla favorece la saciedad prolongada y la salud cardiovascular. Su riqueza en fibra y vitamina K la posiciona como una tendencia clave en nutrición preventiva.
Resumen generado con IA

Aunque el queso y la mermelada puedan ser los toppings más frecuentes, sin contar variantes regionales o la manteca, estos complementos pueden resultar insuficientes a la hora de cubrir las necesidades nutricionales que comprenden proteínas y grasas saludables. Sin embargo, un untable sencillo de preparar puede volverse el relevo perfecto para tus desayunos.

No las tires: ¿para qué sirven las cáscaras de palta y cómo reutilizarlas?

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Ayelén González, licenciada en Nutrición y creadora de contenido, compartió una opción ideal para los desayunos que buscan reducir el aporte de azúcar y carbohidratos. En una combinación simple de palta y huevo, esta preparación otorga nutrientes de excelente calidad que, como explica la especialista, pueden mantenerte saciado por muchas horas, además de resultar una alternativa creativa.

Los beneficios de la palta

La cantidad de ácido oleico —una grasa monoinsaturada— que contiene este fruto ayuda a disminuir los niveles de colesterol malo y protege el bueno. Además, es un alimento rico en fibra.

Este ingrediente también es fuente de vitamina K; dicho compuesto no solo es imprescindible para la buena coagulación de la sangre, sino que ayuda a mantener los huesos fuertes, sobre todo en las personas mayores, según estudios recientes.

Cómo preparar el untable de palta y huevo

Esta crema puede agregarse a las tostadas, galletas o crackers del desayuno, así como también incorporarse en los almuerzos y cenas como acompañamiento. En pocos pasos, la nutricionista explica cómo hacerlo:

Ingredientes

  • Media palta.
  • 2 huevos duros.
  • Opcional: una cucharadita de queso crema o yogur natural.
  • Condimentos: limón, sal y pimienta a gusto.

1. Comenzamos pisando la palta junto con las yemas de los huevos.

2. Mezclamos ambos ingredientes y condimentamos a gusto. En este punto podés sumar el queso crema o el yogur para mayor cremosidad.

3. En un plato aparte, picás las claras en trozos pequeños y luego las agregás al resto de la preparación.

¡Listo! Así podés sumar esta mezcla a tus rodajas de pan o galletitas de la mañana, aportando más proteínas, fibras y grasas saludables a tu primera comida del día.

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