No las tires: ¿para qué sirven las cáscaras de palta y cómo reutilizarlas?

La palta se ganó un lugar destacado en la alimentación por sus grasas saludables, su aporte de fibra y sus antioxidantes. Sin embargo, más allá de sus beneficios nutricionales, hay una parte que suele pasarse por alto: su cáscara. Esa piel rugosa que habitualmente se descarta puede tener múltiples usos en el hogar, tanto en tareas cotidianas como en rutinas de cuidado personal.