Mucho más que un romance: el oscuro episodio que marcó la unión de Brandoni y Bianchi

Resumen para apurados
- El actor Luis Brandoni falleció a los 86 años este 20 de abril en Argentina, dejando un legado artístico y político fundamental tras una extensa y reconocida trayectoria nacional.
- Su relación de 38 años con Marta Bianchi incluyó el exilio en México en 1974 ante amenazas de la Triple A, un hito que forjó su compromiso civil y artístico en la historia argentina.
- La partida de Brandoni enluta al espectáculo, dejando obras icónicas como 'Esperando la carroza' y un vacío irreparable en la identidad cultural y la cinematografía del país.
La muerte de Luis Brandoni este 20 de abril a los 86 años conmueve profundamente al ambiente artístico nacional. Aquel intérprete dejó legados imborrables dentro del cine y en sus afectos, entre quienes se encuentra su ex parejera, Marta Bianchi, con quien consolidó una de las parejas insignias de la cultura argentina.
Este romance superó los escenarios para transformarse en crónica sobre resistencia frente a las adversidades políticas del país. Ambos construyeron una existencia compartida abarcando 38 años con vivencias profundas y desafíos constantes. Por testimonios, "detrás de su faceta como actor consagrado también hubo vida marcada por intensos vínculos".
La historia de Marta Bianchi y Luis Brandoni
Brandoni y Bianchi trajeron al mundo sus hijas Florencia y Micaela mientras consolidaban prestigio profesional. Su historia estuvo atravesada por la violencia políticia de Argentina y en 1974 debieron exiliarse en México por las amenazas de la Triple A.
Tras separse de Marta Bianchi, el actor se casó con Mónica López en 2007 -se divorciaron en 2010-, tuvo un noviazgo breve con una psicóloga y, desde 2013, comenzó una relación con la productora y guionista Saula Benavente hasta la actualidad.
El fallecimiento del artista en esta madrugada sacudió al universo del espectáculo bajo forma irreparable. Colegas de rubro manifestaron pesar ante la pérdida para un hombre que "no tiene reemplazo". Sus grandes amores completaron el retrato biográfico mediante una figura central hacia la idiosincrasia argentina.
Luis Brandoni mantuvo su vida activa hasta el final, fiel a su amor por el escenario. Su legado no solo quedó en clásicos como “Esperando la carroza” o “La Patagonia rebelde”, sino también en las historias personales que marcaron su camino.