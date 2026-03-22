Roberto García Moritán rompió el silencio a dos años de su separación de Pampita: "Perdí todo"

Finalmente, el entorno de la modelo señaló el 20 de septiembre como la fecha clave en la que el matrimonio se quebró tras el hallazgo de pruebas comprometedoras. Desde entonces, el camino de ambos tomó rumbos opuestos: ella rearmó su vida personal mientras él intenta procesar el impacto de haber quedado fuera de la escena política y familiar. Este escenario transformó lo que era una de las parejas más