Roberto García Moritán rompió el silencio a dos años de su separación de Pampita: "Perdí todo"

Tras meses de mantener un perfil bajo, Roberto García Moritán rompió el silencio para referirse a su matrimonio, la paternidad y los detalles de su mediática separación. En un crudo descargo personal, el exmarido de la modelo Pampita confesó haberlo perdido todo tras la ruptura ocurrida en septiembre de 2024, evento que marcó la agenda del espectáculo ese año.
Mientras la reconocida modelo logró rehacer su vida sentimental junto al polista Martín Pepa, la situación del político permanecía en la incertidumbre hasta estas recientes declaraciones. Actualmente, el vínculo entre ambos se limita a los encuentros necesarios por la crianza de su hija en común, manteniendo una distancia marcada tras el escándalo que los rodeó.
Pampita habría dejado a Moritán por infidelidades y denuncias de corrupción
En una reciente entrevista, Moritán reflexionó sobre las severas consecuencias derivadas del fin de su relación con la conductora. El empresario manifestó sentir que perdió la totalidad de sus pilares fundamentales, mencionando específicamente a su familia, su trabajo y su credibilidad personal. Durante su descargo, apuntó contra el tratamiento mediático de su vida privada, calificando de "circo" a las versiones de personas que opinaban sin conocimiento real sobre su situación.
La separación definitiva ocurrió en septiembre de 2024, tras cinco años de matrimonio y una hija en común de cuatro años. Los motivos principales de la ruptura se vinculan a una compleja combinación de factores que desgastaron el vínculo de manera irreversible. Entre ellos destacan las versiones sobre supuestas deslealtades por parte de él, sumadas a fuertes discrepancias en el manejo del patrimonio económico de la pareja.
A la crisis sentimental se sumaron graves conflictos en el plano profesional del exministro de Desarrollo Económico porteño. Los rumores de infidelidad coincidieron con denuncias por presunta corrupción política relacionadas a la contratación irregular de personal en su área. Esta presión simultánea en ambos frentes desembocó en su renuncia al cargo público el mismo mes en que el vínculo amoroso terminó.
Finalmente, el entorno de la modelo señaló el 20 de septiembre como la fecha clave en la que el matrimonio se quebró tras el hallazgo de pruebas comprometedoras. Desde entonces, el camino de ambos tomó rumbos opuestos: ella rearmó su vida personal mientras él intenta procesar el impacto de haber quedado fuera de la escena política y familiar. Este escenario transformó lo que era una de las parejas más