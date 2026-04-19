Ipanema merecía algo mejor

Seguramente las cosas no habrían pasado a mayores en la polémica más reciente si Agostina no hubiera personificado de maravillas, desde la mirada de un director teatral, alguno de los movimientos característicos de los primates no humanos que hizo al retirarse de Bar Barzin. El problema es que su actuación no iba a pasar por el escrutinio de un redivivo Sergio Renán, sino de un juez encargado de aplicar la ley penal prevista para casos de esta gravedad en Brasil. ¿No pensó en el menosprecio a sus coterráneos cuando se asentaron alrededor de Buenos Aires como parte de las migraciones internas que comenzaron en los albores de la industrialización, en los años treinta y les propinaban el alias de “cabecitas negras”?