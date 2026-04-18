Qué es el Hyrox y por qué atrae a deportistas de todas las disciplinas

Resumen para apurados
- Christian Toetzke y Moritz Fürste crearon Hyrox en 2017, una carrera global que combina 8 km de running y ejercicios funcionales para deportistas de todo nivel en grandes ciudades.
- La disciplina usa movimientos naturales como empujar y saltar, sin la complejidad del CrossFit. Los eventos en grandes predios demandan un promedio de 90 minutos de esfuerzo.
- Con 500.000 participantes anuales, este deporte híbrido redefine el fitness moderno al priorizar la resistencia bajo fatiga y la accesibilidad social sobre la fuerza pura.
La ciencia y la preparación física de élite se combinaron para gestar la contraparte de lo que sería una rutina más intensa que el Crossfit: Hyrox. Un innovador formato de carrera donde las jornadas pueden durar hasta nueve días en las grandes ciudades. El entrenamiento para esta competición que el año pasado celebró su sexta edición, se volvió una tendencia entre principiantes y deportistas de élite.
Mientras las redes sociales se copan de personas transpirando y haciendo ejercicios extenuantes, el Hyrox encuentra mayor publicidad entre personas que quieren introducirse en el mundo del fitness o que ya se consagraron en el mundo del deporte. Se trata de una actividad intensa pero que está abierta para todos los niveles, donde se combinan ciertas estaciones de ejercicios conectadas por lapsos de corridas entre medio.
¿Qué es el Hyrox?
Fundada en 2017 en Alemania por Christian Toetzke, corredor de resistencia, y Moritz Fürste, jugador olímpico de hockey sobre césped, Hyrox es una competición que sigue el mismo formato en todas partes, sin importar si la competencia es en Londres, Nueva York o Buenos Aires. En ella se deben completar ocho tramos de 1 km de carrera, y después de cada uno, enfrentar una estación de ejercicio funcional distinta.
Después de cada tramo de carrera, se realiza uno de los siguientes ejercicios: empujar y tirar de trineos, “paseo del granjero” (sosteniendo pesas rusas mientras se camina), lanzamiento de un balón medicinal (sentadillas con lanzamiento de balón por encima de la cabeza), remo, saltos largos con burpee, estocadas con saco de arena y la máquina SkiErg (máquina de remo vertical). El objetivo final, más que vencer al reloj, es cruzar la meta, un proceso que a un deportista promedio le demanda cerca de 90 minutos de esfuerzo ininterrumpido.
Las competiciones suelen durar varios días, hasta nueve en las ciudades más grandes. La mayoría se llevan a cabo en enormes recintos cubiertos donde miles de competidores se desplazan por el mismo circuito en oleadas.
Correr y resistir
A diferencia de otras disciplinas que requieren habilidades técnicas complejas (como los levantamientos olímpicos del CrossFit), el Hyrox se basa en movimientos naturales del ser humano: correr, empujar, tirar y saltar. El formato es inamovible, sin importar si la competencia es en Londres, Nueva York o Buenos Aires: se deben completar ocho tramos de 1 km de carrera, y después de cada uno, enfrentar una estación de ejercicio funcional distinta.
Entre los desafíos que los atletas deben superar se encuentran el empuje y tracción de trineos con discos, el remo, los saltos largos con burpees, y el "paseo del granjero" con pesas rusas. El objetivo final, más que vencer al reloj, es cruzar la meta, un proceso que a un deportista promedio le demanda cerca de 90 minutos de esfuerzo ininterrumpido.
Un deporte "híbrido" para todos los niveles
La clave de su explosión en redes sociales y gimnasios es la accesibilidad. Según los expertos, el nivel de entrada es notablemente bajo. Al ser un "deporte híbrido", no premia solo al más fuerte o al más rápido, sino a quien logra el equilibrio perfecto.
Existen categorías para cada perfil:
- Open (Abierta): Con pesos moderados, ideal para quienes debutan.
- Pro (Élite): Para atletas de alto rendimiento con cargas pesadas.
- Dobles y Relevos: Una opción muy popular para principiantes, donde el esfuerzo se divide entre dos o cuatro personas, transformando el desafío físico en una experiencia social.
La ciencia deportiva respalda este enfoque: estudios recientes indican que el Hyrox es, esencialmente, un deporte de resistencia bajo fatiga acumulada. Por ello, el entrenamiento debe combinar al menos un 40% de carrera aeróbica con sesiones de fuerza funcional.
El componente mental: el último kilómetro
Más allá de los carbohidratos necesarios para sostener la intensidad y de la técnica en el SkiErg (remo vertical), el Hyrox es una prueba de fortaleza psicológica. En eventos masivos que se realizan en grandes hangares o centros de exposiciones, la atmósfera es eléctrica. Como dice el campeón mundial Jake Dearden: "Cuando te sentís mal durante la competencia, pensás en la gente que te apoya y eso te empuja a no defraudar".
La disciplina ya suma unos 500.000 participantes anuales en todo el mundo, convirtiéndose redefiniendo las reglas del fitness y la competencia moderna donde llegar al último también es motivo de aplausos.