Qué es el Hyrox y por qué atrae a deportistas de todas las disciplinas

El componente mental: el último kilómetro

Más allá de los carbohidratos necesarios para sostener la intensidad y de la técnica en el SkiErg (remo vertical), el Hyrox es una prueba de fortaleza psicológica. En eventos masivos que se realizan en grandes hangares o centros de exposiciones, la atmósfera es eléctrica. Como dice el campeón mundial Jake Dearden: "Cuando te sentís mal durante la competencia, pensás en la gente que te apoya y eso te empuja a no defraudar".