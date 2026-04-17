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Fuerte cruce entre Lilia Lemoine y el Gordo Dan: chicanas, reproches y tensión en La Libertad Avanza

La diputada apuntó contra el influencer por su postura sobre Victoria Villarruel y Marcela Pagano. El intercambio, cargado de ironías, dejó expuestas las diferencias dentro del oficialismo.

Fuerte cruce entre Lilia Lemoine y el Gordo Dan: chicanas, reproches y tensión en La Libertad Avanza
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lilia Lemoine y Daniel Parisini protagonizaron hoy un tenso cruce en X por diferencias políticas sobre figuras de La Libertad Avanza, dejando en evidencia las internas oficiales.
  • La disputa incluyó reproches por el apoyo a Victoria Villarruel y Marcela Pagano, sumando chicanas personales sobre la inteligencia y menciones irónicas a referentes opositores.
  • El conflicto expone la falta de cohesión interna en el oficialismo y anticipa posibles fracturas en la comunicación digital del espacio liderado por el presidente Javier Milei.
Resumen generado con IA

Las internas en La Libertad Avanza volvieron a quedar en evidencia en las redes sociales tras un duro cruce entre la diputada Lilia Lemoine y el influencer libertario Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan. El intercambio, marcado por acusaciones y chicanas, reavivó las tensiones dentro del oficialismo.

Todo comenzó cuando Lemoine cuestionó el posicionamiento político de Parisini en relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Marcela Pagano. “Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”, escribió la legisladora en respuesta a un posteo en la red social X.

La reacción del influencer no tardó en llegar. Parisini rechazó las acusaciones y defendió su postura al asegurar que su respaldo fue hacia todo el espacio político. “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda La Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”, respondió.

Lejos de apaciguarse, el intercambio escaló. Lemoine retrucó con ironía y sumó una chicana que también alcanzó al abogado Tomás Rebord y a la conductora Julia Mengolini. “Dan… vos tampoco”, escribió, y agregó: “Y entendiste lo que quise decir... No creo que seas tan bol... como Mengolini? ¿O sí? Capaz que compartir espacio con Rebord te nubló las ideas”.

El Gordo Dan volvió a responder en el mismo tono: “Lilia, para tratar de bol... a alguien mínimamente, te pido no tener tan solo 2 puntos más de IQ que (Fran) Fijap. Te mando un abrazo”.

El cierre del intercambio llegó también con sarcasmo por parte de la diputada. “Ya está, renuncio a la banca. Ganaste, Dan. Adiós”, escribió.

En paralelo, el vocero presidencial Manuel Adorni reapareció en redes sociales con mensajes irónicos sobre su situación judicial y críticas al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Desde su cuenta en X, respondió a un usuario que cuestionaba la comitiva que habría acompañado a Kicillof en su gira por España. “Él no cambió el espejo del baño. Fin”, escribió.

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