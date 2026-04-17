Fuerte cruce entre Lilia Lemoine y el Gordo Dan: chicanas, reproches y tensión en La Libertad Avanza

La reacción del influencer no tardó en llegar. Parisini rechazó las acusaciones y defendió su postura al asegurar que su respaldo fue hacia todo el espacio político. “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda La Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”, respondió.