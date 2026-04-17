Atlético visita a Argentinos en una noche especial para Ham: la nostalgia de volver a casa y el deseo de romper la racha

Asimismo, reconoció el énfasis del cuerpo técnico en la pelota parada, recurso que ya le brindó goles al equipo y lo tiene como uno de los principales ejecutores. “Le estamos dando mucha importancia; de hecho, ya hicimos varios goles por esa vía. Es clave la ejecución, ojalá el sábado nos quede alguna para que cualquiera pueda convertir”, dice Ham, quien ya logró brindar una asistencia a través del balón detenido y espera contar con algún tiro libre de peligro para marcar la diferencia con su pegada.