Atlético visita a Argentinos en una noche especial para Ham: la nostalgia de volver a casa y el deseo de romper la racha

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán visita a Argentinos Juniors este sábado a las 21:45 en La Paternal, con el regreso de Ezequiel Ham y el objetivo de cortar una racha negativa fuera de casa.
- Ham, surgido en el Bicho, lidera el planteo de Falcioni en un estadio donde el local no pierde hace un año. El Decano aún no sumó puntos como visitante en lo que va del torneo.
- El encuentro es vital para el promedio y la tabla anual. Una victoria consolidaría la evolución colectiva bajo el mando de Falcioni y la efectividad táctica en la pelota parada.
El duelo de este sábado entre Atlético Tucumán y Argentinos será un choque de realidades contrapuestas, marcado por el regreso de un viejo conocido. Desde las 21.45, el “Decano” -que aún no sumó puntos como visitante en lo que va del Apertura- visitará al “Bicho” en La Paternal, uno de los equipos con mejores resultados en condición de local del fútbol argentino.
En medio de este escenario, Ezequiel Ham vivirá su propia historia personal. El “Turquito” se formó y debutó en Argentinos, por lo que reencontrarse con el barrio que lo vio crecer y el estadio donde dio sus primeros pasos le genera, inevitablemente, sensaciones encontradas.
“Siempre es lindo volver al lugar donde uno empezó. Va a ser especial para mí, pero ojalá sirva para que el equipo traiga los tres puntos”, señala el volante, dejando en claro sus prioridades.
Nacido en Caballito, Ham se formó en el “Semillero del Mundo”. Allí pulió su técnica y buen pie, señas de identidad del club, hasta debutar en Primera a los 20 años bajo la conducción de Claudio Borghi en 2014. Pese a sufrir un descenso, tiempo después consiguió el retorno a la máxima categoría y llegó a completar 22 partidos con la camiseta de la institución de La Paternal.
“Se junta todo: mi regreso al barrio y a esa cancha con la deuda que tiene el equipo de visitante. Sabemos que tenemos que cortar esa racha que arrastramos hace mucho tiempo y trabajamos toda la semana para eso”, añade.
Confianza
Desde la llegada de Julio César Falcioni, Ham se consolidó como una pieza clave en el “11” titular del DT. Aunque el encuentro de hoy podría ser la regla que marque la excepción (se estima que el volante Leonel Vega ingresaría en su lugar), el volante agradece y reconoce la confianza desde el cuerpo técnico.
“Desde que llegó Julio, tanto a mí como a la gran mayoría nos dio mucha confianza y repitió bastante el equipo. Tratamos de devolvérselo dentro de la cancha, sabiendo que todavía nos falta”, explica el medio campista de nacionalidad siria.
La parada no será sencilla. Enfrente estará un Argentinos que fue de los mejores equipos de la Liga Profesional durante 2025, desempeño que le permitió clasificar a la fase previa de la Copa Libertadores. Además, hasta la caída en la fecha pasada frente a Independiente Rivadavia, acumulaba cuatro triunfos consecutivos, rendimiento que le permitió escalar hasta la tercera posición de la zona.
Realidades contrapuestas
Como si fuera poco, el “Bicho” convirtió el estadio “Diego Armando Maradona” en una verdadera fortaleza: por el torneo local, no pierde allí desde marzo del año pasado. Un contraste absoluto respecto a Atlético, que no logra imponerse fuera de casa desde enero de 2025.
Más allá de las estadísticas, Ham percibe una evolución en el ciclo del “Emperador”. “Hubo una mejoría. En Rosario no merecimos perder, creo que mínimamente era para un empate. Hay una evolución que tiene que seguir creciendo. Ahora vamos a una cancha difícil y la clave será cortar la racha afuera”, aseguró el volante.
Asimismo, reconoció el énfasis del cuerpo técnico en la pelota parada, recurso que ya le brindó goles al equipo y lo tiene como uno de los principales ejecutores. “Le estamos dando mucha importancia; de hecho, ya hicimos varios goles por esa vía. Es clave la ejecución, ojalá el sábado nos quede alguna para que cualquiera pueda convertir”, dice Ham, quien ya logró brindar una asistencia a través del balón detenido y espera contar con algún tiro libre de peligro para marcar la diferencia con su pegada.
Así, con el partido de este sábado, el recorrido de Atlético en este Apertura entra en su etapa final. Ham sabe que es imperioso sumar para engrosar el promedio y la tabla anual, más allá de tener muy pocas chances de avanzar a la siguiente fase (debe ganar los tres partidos y esperar por una combinación múltiple de resultados). “Hay que seguir laburando; el campeonato está terminando y hay que cosechar la mayor cantidad de puntos posible”, cerró.