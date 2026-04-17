El tanque de agua más grande de América está en Argentina: la historia del palacio que lo esconde

Esta estructura majestuosa se erige en toda la manzana a la altura de Avenida Córdoba al 1950. Los colores terracota se funden en una mezcla ecléctica de estilos franceses del Segundo Imperio y modelos centroeuropeos, como algún edificio gubernamental en Bélgica. Ubicado en el elegante barrio de Balvanera, rodeado de jardines y una vistosa reja de hierro fundido, este coloso solo podría indicar que dentro estarán los sillones y fauteuils, así como los canapés y sofás de madera tallada y terciopelo. Pero en realidad, allí se encuentra gran parte de la historia hídrica de Argentina y los hitos que le dieron reconocimiento en todo el continente americano.