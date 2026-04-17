La selección argentina derrotó a Ecuador y jugará la final del Sudamericano Sub-17

La jerarquía no solo se demuestra con el buen trato de la pelota, sino también apareciendo en los momentos donde el partido quema. En el estadio "Defensores del Chaco", la selección argentina Sub-17 sacó a relucir su carácter para vencer 3-1 a un durísimo Ecuador y sellar su pasaje a la gran final del certamen continental. Los dirigidos por Diego Placente ahora irán por la corona frente a Colombia, que viene de dar el golpe al golear 3-0 a Brasil.