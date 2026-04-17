La selección argentina derrotó a Ecuador y jugará la final del Sudamericano Sub-17
Con goles de Salinas, Policella y Barrionuevo, el equipo de Diego Placente venció 3-1 a la "Tri" en un duelo de alto voltaje. Ya clasificada al Mundial de Qatar, la "Albiceleste" definirá el título este domingo frente a Colombia.
Resumen para apurados
- Argentina Sub-17 venció 3-1 a Ecuador hoy en Paraguay para acceder a la final del Sudamericano. El equipo de Diego Placente definirá el título este domingo frente a Colombia.
- Con goles de Salinas, Policella y Barrionuevo, la Albiceleste superó la paridad impuesta por un penal de Quintero. El plantel ya cuenta con la clasificación asegurada al Mundial.
- La final ante Colombia, que eliminó a Brasil, será la prueba definitiva previa al Mundial de Qatar. El equipo llega con confianza tras demostrar jerarquía en momentos decisivos.
La jerarquía no solo se demuestra con el buen trato de la pelota, sino también apareciendo en los momentos donde el partido quema. En el estadio "Defensores del Chaco", la selección argentina Sub-17 sacó a relucir su carácter para vencer 3-1 a un durísimo Ecuador y sellar su pasaje a la gran final del certamen continental. Los dirigidos por Diego Placente ahora irán por la corona frente a Colombia, que viene de dar el golpe al golear 3-0 a Brasil.
Desde el arranque, la "Albiceleste" mostró sus cartas. Apenas a los nueve minutos del primer tiempo, Simón Escobar lanzó un centro con la precisión de un cirujano para que Facundo Salinas, el delantero de Vélez, metiera un cabezazo certero que puso el 1-0 parcial. Argentina dominaba desde la ventaja, pero Ecuador, que llegaba invicto y como líder de su grupo, no se iba a entregar fácilmente.
En el complemento, el panorama se complicó. Tras un penal cometido por Santino Mambrín, Holger Quintero no falló desde los doce pasos a los 17 minutos y niveló las acciones. Allí comenzó otro partido: uno de nervios, de pierna fuerte y de saber esperar la oportunidad.
La redención llegó a diez minutos del final. Juan Cruz Policella capturó un rebote dentro del área y, con un remate cruzado, devolvió la tranquilidad al banco argentino. Con Ecuador volcado al ataque buscando el empate, Placente movió las piezas y la apuesta le salió redonda: Emiliano Barrionuevo ingresó y, en la primera pelota que tocó, sentenció el 3-1 definitivo tras una asistencia del propio Policella.
El camino a la final
Este equipo argentino ya tiene el objetivo principal en el bolsillo: la clasificación al Mundial de Qatar, que se disputará en noviembre de este año. Ese boleto se había sellado tras el empate 1-1 ante Bolivia en la fase de grupos, donde Argentina terminó segunda con 7 puntos, producto de victorias ante Perú (4-1) y Venezuela (3-2), una igualdad y una caída frente a Brasil.
Ahora, el desafío es el título. Tras un torneo de menor a mayor, Argentina llega a la cita máxima con la confianza en alza. La final será este domingo, desde las 20, frente a una Colombia que asoma como la gran revelación tras barrer a la "Verdeamarela".