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Golpe al narcotráfico: secuestran más de 930 kilos de marihuana y detienen a dos personas

El procedimiento de Gendarmería tuvo lugar en Misiones.

Golpe al narcotráfico: secuestran más de 930 kilos de marihuana y detienen a dos personas
Hace 30 Min

Resumen para apurados

  • Gendarmería incautó 925 kilos de marihuana y 5 de hachís en San Antonio, Misiones. Detuvieron a dos hombres que llevaban la droga en una Toyota Hilux por la Ruta Nacional 101.
  • El hallazgo ocurrió de madrugada en un control vial. Los agentes detectaron 23 bultos ocultos bajo una lona, cuyo fuerte olor delató el cargamento de cannabis y resina concentrada.
  • El operativo, bajo el mando del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, refuerza la vigilancia en fronteras clave contra el narcotráfico y culminó con la detención de los sospechosos.
Resumen generado con IA

Efectivos de Gendarmería Nacional (GNA) secuestraron más de 900 kilos de marihuana y cinco kilos de hachís durante un procedimiento en la localidad de San Antonio, Misiones. 

Ayer, a las 1 de la madrugada, los agentes detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux que circulaba por la Ruta Nacional N° 101, que trasladaba una carga cubierta con una lona en su parte trasera. 

Al solicitar a los ocupantes -de nacionalidades paraguaya y argentina- que descubrieran la caja, los uniformados advirtieron la presencia de 23 cajas de diferentes tamaños que emanaban un fuerte olor similar al de marihuana.

Ante esta situación, los gendarmes procedieron a inspeccionar los bultos y extrajeron paquetes prensados, bolsas termoselladas y envoltorios de papel encerado. En su interior encontraron una sustancia vegetal y otra de tipo masa, de color verde parduzco.

Posteriormente, se realizaron las pruebas de campo Narcotest sobre los elementos secuestrados, que arrojaron resultado positivo para 925 kilos 400 gramos de cannabis sativa y 5 kilos 250 gramos de hachís, sustancia elaborada con la resina de las flores de la planta de marihuana, que presenta una mayor concentración de THC.

Con intervención del Juzgado y la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, los efectivos detuvieron a los involucrados -ambos mayores de edad- y procedieron al secuestro de la droga y del vehículo, en infracción a la Ley 23.737.

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