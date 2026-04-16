Salta: detuvieron a una pareja acusada de trata de personas con fines de explotación sexual

Resumen para apurados
- Gendarmería detuvo ayer en Salta a una pareja acusada de trata de personas con fines de explotación sexual, tras rescatar a dos mujeres, una de ellas menor de edad.
- La investigación inició en agosto tras una denuncia al 911. Los acusados captaban víctimas por redes sociales y, en los allanamientos, se secuestraron celulares, dinero y vehículos.
- Este operativo refuerza el combate contra la trata en el norte argentino. Las víctimas reciben asistencia especializada mientras la justicia federal avanza en el proceso penal.
A partir de una denuncia recibida en agosto de 2024, dos personas fueron detenidas en la ciudad de Salta acusadas de integrar una red de trata de personas con fines de explotación sexual. Las víctimas, dos mujeres —una de ellas menor de edad—, fueron rescatadas y puestas a resguardo.
El caso se inició cuando operadores del sistema de emergencias 911 recepcionaron una denuncia que alertaba sobre la posible explotación de dos mujeres. A partir de esa información, la Fiscalía Federal de Salta ordenó una serie de entrevistas para confirmar el delito e identificar a los presuntos responsables, señalados como una pareja mayor de edad.
Luego, el Grupo de Análisis Criminal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” de Gendarmería Nacional avanzó con las tareas investigativas. Los efectivos analizaron líneas telefónicas, redes sociales y realizaron seguimientos sobre los sospechosos.
Según se pudo establecer, la pareja coordinaba encuentros sexuales a través de redes sociales y obligaba a las víctimas a asistir, obteniendo un beneficio económico de esa actividad.
Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 1 de Salta ordenó allanamientos en dos domicilios vinculados a los imputados. Los procedimientos se realizaron ayer al mediodía y culminaron con la detención de un hombre y una mujer.
Durante los operativos, los efectivos secuestraron seis teléfonos celulares, dispositivos tecnológicos y de almacenamiento, dinero en efectivo, motocicletas y otros elementos de interés para la causa.
En uno de los inmuebles, además, fueron halladas las dos víctimas, quienes eran forzadas a ejercer la actividad delictiva. Ambas fueron asistidas y quedaron bajo resguardo del Equipo de Antitrata de Gendarmería Nacional.