En la previa del Superclásico contra Boca, Eduardo Coudet sufre por las numerosas bajas que tiene River

Coudet aguarda por la recuperación de algunos futbolistas

A este panorama se suma un grupo de jugadores en duda. Giuliano Galoppo, ya recuperado de un esguince de tobillo, todavía no tiene ritmo y su presencia no está garantizada. Además, Fausto Vera y Juan Fernando Quintero encendieron alarmas tras el último partido: el primero por una molestia en la rodilla y el colombiano por un problema muscular. Ambos serán evaluados en las próximas horas para determinar si pueden llegar al duelo del domingo.