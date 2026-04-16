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En la previa del Superclásico contra Boca, Eduardo Coudet sufre por las numerosas bajas que tiene River

El entrenador aguarda, además, la recuperación de otros futbolistas de cara al trascendental duelo.

EN CADA DETALLE. Coudet aguarda la evolución de los lesionados para comenzar a delinear el 11 que jugará Boca. EN CADA DETALLE. Coudet aguarda la evolución de los lesionados para comenzar a delinear el "11" que jugará Boca.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El DT de River, Eduardo Coudet, enfrenta serias bajas y dudas físicas en su plantel de cara al Superclásico contra Boca que se disputará este domingo tras el duelo de Sudamericana.
  • Tras enfrentar a Carabobo, River confirmó las ausencias de Armani, Meza y Portillo por lesiones crónicas. Se suman dudas sobre Quintero y Vera, quienes serán evaluados próximamente.
  • La falta de referentes clave obliga a Coudet a improvisar el once inicial en un duelo decisivo. El resultado del Superclásico marcará el rumbo anímico del equipo para la temporada.
Resumen generado con IA

Tras el cruce contra Carabobo por la Copa Sudamericana, River ya enfoca su atención en el Superclásico frente a Boca, aunque lo hace con varias incógnitas en el plano físico. Eduardo Coudet sabe que no podrá contar con algunos nombres importantes y sigue de cerca la evolución de otros futbolistas que llegan entre algodones.

Entre las bajas confirmadas aparecen Franco Armani, Maximiliano Meza y Juan Portillo. El arquero continúa arrastrando problemas físicos que lo vienen condicionando desde la pretemporada: primero un desgarro en el gemelo izquierdo y luego una molestia en el tendón de Aquiles de la misma pierna. Esa seguidilla lo dejó prácticamente al margen durante todo el año, con apenas 45 minutos disputados en 2026. Su regreso, en principio, recién se daría hacia fines de abril.

Meza, por su parte, tampoco logró recuperarse a tiempo. Se lesionó en el Superclásico de noviembre de 2025 y debió ser operado del tendón rotuliano. Actualmente transita la última etapa de su rehabilitación y apunta a reaparecer en mayo. En tanto, Portillo continúa con la recuperación de una lesión ligamentaria sufrida a comienzos de año, con plazos más extensos que lo mantendrían fuera de las canchas hasta el segundo semestre.

Coudet aguarda por la recuperación de algunos futbolistas

A este panorama se suma un grupo de jugadores en duda. Giuliano Galoppo, ya recuperado de un esguince de tobillo, todavía no tiene ritmo y su presencia no está garantizada. Además, Fausto Vera y Juan Fernando Quintero encendieron alarmas tras el último partido: el primero por una molestia en la rodilla y el colombiano por un problema muscular. Ambos serán evaluados en las próximas horas para determinar si pueden llegar al duelo del domingo.

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