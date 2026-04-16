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Viaje de egresados en crucero: cuánto cuesta la alternativa que reemplaza a Bariloche

Frente al tradicional viaje a Bariloche, los cruceros ganan terreno como las opciones elegidas por los estudiantes porque combinan destinos internacionales y presupuestos competitivos para las próximas promociones.

Una isla navegante se consolida como la nueva atracción para los estudiantes que egresan. Una isla navegante se consolida como la nueva atracción para los estudiantes que egresan. Foto: kilometros.com.ar
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Estudiantes argentinos eligen viajes de egresados en cruceros hacia Uruguay y Brasil como alternativa a Bariloche por costos competitivos y nuevas experiencias recreativas.
  • Desde 2019, empresas como Full Travel y Max Dream ofrecen travesías de 10 días con costos entre US$1.000 y US$1.400, igualando precios de destinos tradicionales locales.
  • La tendencia consolida al crucero como competidor directo de Bariloche. Para 2027, se proyectan valores de hasta $3.000.000, marcando un cambio en el consumo turístico juvenil.
Resumen generado con IA

Ya en 2019 los viajes en crucero habían empezado a reemplazar a la más popular de las opciones para celebrar el egreso: Bariloche. La preferencia por los climas cálidos, el agua y la propuesta diferente empezaron a mencionarse entre los aspectos más llamativos de la nueva alternativa. Lo que había empezado por ofrecerse en Buenos Aires, en los últimos años terminó por ampliarse.

Transporte y hospedaje: cuánto cuesta pasar el fin de semana largo en Bariloche

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El turismo estudiantil es un mercado per se en muchas provincias argentinas. Pero el posicionamiento de las flotas turísticas se presenta como un nuevo agente de competencia en el rubro. Aunque Bariloche continúa liderando el segmento, otros destinos como Carlos Paz y Brasil representan opciones altamente elegidas. Ahora, las vacaciones a lo largo de la Costa Atlántica también ingresan como una de las opciones para el fin de la educación secundaria.

Cuánto cuesta un viaje de egresados en crucero

Las empresas ahora arman viajes a la carta. Disponen de todo un crucero pensado especialmente para que adolescentes con ganas de festejar suban a bordo de una fiesta continua. El festejo está programado para durar entre una semana y 10 días y tener temáticas tan variadas como puedan surgir mar adentro.

Según un artículo publicado en Ámbito, el costo de un viaje en crucero no dista demasiado de las opciones más tradicionales de los egresados. “Según una fuente del sector, tanto los cruceros de egresados como los viajes de quinceañeras oscilan entre los US$ 1.000 y US$ 1.400 por persona, aunque el precio final depende de qué tipo de viaje se realice”, se publicó en el artículo.

Con un cambio oficial del dólar a $1335 para la compra, el viaje puede tener un costo que va desde $1.335.000 a $1.869.000. En cambio, si se toma la cotización blue, el viaje puede valer entre $1.370.000 y $1.918.000. Los viajes de egresados para la promoción 2027, en cambio, ya rondan los $2.500.000 y $3.000.000.

En Argentina, las empresas que ofrecen viajes en crucero para estudiantes son Full Travel y Max Dream, y pueden incluir paradas en diferentes ciudades. La partida suele ser desde Buenos Aires y las visitas más ofrecidas incluyen Montevideo, Uruguay, y Camboriú o Río de Janeiro, en Brasil. Así, la postal ahora cambia de un grupo con un San Bernardo a un grupo con el Cristo Redentor de fondo.

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