Viaje de egresados en crucero: cuánto cuesta la alternativa que reemplaza a Bariloche

Ya en 2019 los viajes en crucero habían empezado a reemplazar a la más popular de las opciones para celebrar el egreso: Bariloche. La preferencia por los climas cálidos, el agua y la propuesta diferente empezaron a mencionarse entre los aspectos más llamativos de la nueva alternativa. Lo que había empezado por ofrecerse en Buenos Aires, en los últimos años terminó por ampliarse.