La línea de tres cambió el panorama en San Martín: Yllana debe decidir si corrige o si sostiene

El triunfo contra Güemes le dejó aire a San Martín, pero no le resolvió del todo el problema a Andrés Yllana. Más bien se lo cambió de lugar. Hasta hace unos días, la búsqueda pasaba por encontrar una formación que le diera al equipo mayor solidez y mejores conexiones. Después del 2 a 0 en Santiago del Estero, la discusión ya no gira tanto alrededor de qué modificar, sino de cuánto conviene tocar. No es una diferencia menor. Porque una cosa es corregir desde la necesidad y otra muy distinta es decidir desde un rendimiento que dejó señales positivas. Ahí está el foco hasta el duelo del domingo: ver si lo que funcionó de visitante puede sostenerse también en La Ciudadela, en un partido de características bastante distintas.