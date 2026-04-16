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Racing perdió con Botafogo, acumuló otro golpe y se complicó en la Copa Sudamericana

La "Academia" cayó 3-2 en Avellaneda, quedó relegada en su grupo y volvió a mostrar fragilidad en un momento delicado de la temporada.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Racing perdió 3-2 ante Botafogo por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana en Avellaneda. El equipo de Costas cayó en el descuento tras cometer graves fallas defensivas.
  • El local inició ganando con gol de Sosa, pero la visita remontó. Tras el empate de Martínez, Danilo sentenció el duelo en un Cilindro sin público, profundizando la crisis actual.
  • La derrota relega a la Academia al tercer puesto del grupo y agota su margen de error. El resultado impacta en el ánimo del plantel y obliga a ganar para asegurar la clasificación.
Resumen generado con IA

Racing sufrió otro golpe duro en una semana cargada de tensión y resultados adversos. Esta vez fue 3-2 frente a Botafogo, en el Cilindro de Avellaneda, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Costas estuvo dos veces en partido, pero volvió a fallar en los momentos decisivos y terminó perdiéndolo en tiempo de descuento, en una derrota que duele por el contexto y por lo que puede costar más adelante.

La noche había comenzado de la mejor manera para la Academia. A los 4 minutos, Santiago Sosa abrió el marcador de cabeza y parecía darle al equipo un arranque ideal. Sin embargo, Racing no logró sostener esa ventaja y Botafogo reaccionó con rapidez. Arthur Cabral empató a los 23 y, antes del descanso, Júnior Santos dio vuelta el resultado aprovechando una nueva desatención defensiva del local.

En el segundo tiempo, Racing fue a buscarlo y encontró el 2-2 gracias a Adrián “Maravilla” Martínez, que apareció para empujar la pelota tras una asistencia de Ezequiel Cannavo. El empate, con el desarrollo ya entrando en su tramo final, parecía dejar un sabor a recuperación. Pero cuando el partido se encaminaba al cierre, otra falla defensiva le abrió la puerta a Danilo, que apareció solo y sentenció el 3-2 definitivo en el último minuto.

Más allá del golpe puntual, la derrota volvió a exponer problemas que se repiten. Racing llega con una racha negativa marcada por caídas pesadas, una defensa vulnerable y una sensación creciente de inestabilidad. Esta vez, además, el impacto fue mayor porque el partido se jugó a puertas cerradas por sanción y porque enfrente estaba uno de los rivales directos en la pelea por el primer puesto del grupo.

Una derrota que lo obliga a reaccionar rápido

El resultado dejó a Botafogo como líder y empujó a Racing al tercer lugar, en un grupo que se volvió más incómodo de lo esperado. La Academia todavía tiene margen, pero ya no puede seguir regalando puntos ni repitiendo errores si quiere avanzar sin depender de cálculos. En una temporada que ya venía cargada por los clásicos perdidos y por una irregularidad preocupante, este nuevo tropiezo lo obliga a reaccionar de inmediato.

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