Racing perdió con Botafogo, acumuló otro golpe y se complicó en la Copa Sudamericana

Racing sufrió otro golpe duro en una semana cargada de tensión y resultados adversos. Esta vez fue 3-2 frente a Botafogo, en el Cilindro de Avellaneda, por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Costas estuvo dos veces en partido, pero volvió a fallar en los momentos decisivos y terminó perdiéndolo en tiempo de descuento, en una derrota que duele por el contexto y por lo que puede costar más adelante.